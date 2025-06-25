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В ГД внесут законопроект о повышении стипендий до прожиточного минимума

В ГД внесут законопроект о повышении стипендий до прожиточного минимума - 25.06.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут законопроект о повышении стипендий до прожиточного минимума

Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект о повышении | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T00:54+0300

2025-06-25T00:54+0300

2025-06-25T00:54+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект о повышении размера государственных стипендий до величины прожиточного минимума на душу населения в целом по России, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Предлагается установить, что размер государственных стипендий, назначаемых студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, не может быть ниже установленной в соответствии с федеральным законом величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В документе уточняется, что с 1 сентября 2024 года в России минимальный размер государственной академической стипендии для студентов вузов составляет 2067 рублей в месяц, для студентов среднего профессионального образования – 539 рублей, государственной социальной стипендии для социально незащищенных студентов в вузах – 3104 рубля, а в ссузах – 809 рублей. Отмечается, что суммы стипендий в настоящее время не отвечают тем целям, ради которых, в соответствии с федеральным законодательством, они введены. "На такую стипендию невозможно прожить, поэтому согласно данным Высшей школы экономики, более половины студентов так или иначе совмещает учебу и работу. Это отнимает время от занятий, а порой заставляет перспективного студента бросить вуз или уйти в академический отпуск, что сказывается на качестве образования", - сказано в пояснительном документе. Подчеркивается, что принятие законопроекта позволит обеспечить возможность получения обучающимся стипендии на адекватном уровне, соответствующем современным реалиям, и повысить качество образования в России. "Базовая стипендия в российских вузах сегодня по-прежнему воспринимается как насмешка над экономическими реалиями. Ещё год назад, в феврале 2024-го, Минобрнауки направило вузам рекомендации - закрепить сумму академической и социальной стипендий студентам на уровне не менее прожиточного минимума. Однако эта инициатива пока так и не вышла за пределы рекомендаций. А ведь одним гранитом науки сыт не будешь. И что делать студентам, чтобы удовлетворить хотя бы элементарные жизненные потребности? Если нет иных финансовых источников - подрабатывать, и чаще всего за счёт и в ущерб учёбе", - сказал Нилов журналистам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, вшэ, минобрнауки