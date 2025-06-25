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Госдума ратифицировала соглашение о трансграничном допуске к биржам ЕАЭС

Госдума ратифицировала соглашение о трансграничном допуске к биржам ЕАЭС - 25.06.2025, ПРАЙМ

Госдума ратифицировала соглашение о трансграничном допуске к биржам ЕАЭС

Госдума ратифицировала соглашение о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на биржах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T15:26+0300

2025-06-25T15:26+0300

2025-06-25T15:26+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Госдума ратифицировала соглашение о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на биржах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соглашение, подписанное в Алма-Ате 31 января 2025 года, создает основы для формирования общего биржевого пространства ЕАЭС. Оно позволит эмитентам из стран ЕАЭС размещать свои ценные бумаги и торговать ими на биржах других стран союза на условиях не менее благоприятных, чем для внутренних эмитентов. "Соглашение создает упрощенный доступ ценных бумаг на финансовые рынки стран – участниц ЕАЭС. По сути, мы таким образом начинаем и продолжаем интеграцию наших финансовых рынков и финансовой инфраструктуры", - пояснил на пленарном заседании Госдумы замглавы Минфина РФ Иван Чебесков. Эмитент для получения трансграничного допуска должен отвечать ряду условий. Его ценные бумаги должны быть зарегистрированы (или получить идентификационный номер) в стране регистрации эмитента и включены в список высшей категории на бирже этой страны. Также эмитент должен соблюдать как требования законодательства страны, где он зарегистрирован, так и требования к организации размещения (обращения) ценных бумаг в других странах ЕАЭС. При этом не потребуется повторно регистрировать проспект ценных бумаг, отчет об итогах выпуска или другие документы в стране, где осуществляется допуск. Эмитенты, получившие трансграничный допуск, должны соблюдать требования о противодействии инсайдерской информации и манипулированию рынком, установленные как страной регистрации эмитента, так и странами регистрации бирж, предоставивших допуск. Соглашение также устанавливает требования к уполномоченным органам государств ЕАЭС о содействии биржам в предоставлении трансграничного допуска, единые подходы к процедуре получения допуска и к раскрытию информации эмитентом. Уполномоченные органы могут проводить совместные проверки и обмениваться финансовой информацией. Соглашение вступит в силу после выполнения странами-участницами необходимых внутригосударственных процедур.

https://1prime.ru/20250625/gosduma-858883054.html

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финансы, россия, еаэс, госдума