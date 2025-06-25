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ГД продлила беспошлинные поставки нефтепродуктов из России в Казахстан
ГД продлила беспошлинные поставки нефтепродуктов из России в Казахстан - 25.06.2025, ПРАЙМ
ГД продлила беспошлинные поставки нефтепродуктов из России в Казахстан
Госдума приняла закон о ратификации протокола, предусматривающего возобновление и продление до 2028 года действия межправительственного соглашения с Казахстаном | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T15:29+0300
2025-06-25T15:29+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о ратификации протокола, предусматривающего возобновление и продление до 2028 года действия межправительственного соглашения с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику из России. Протокол был подписан в Астане 27 ноября 2024 года. Он предусматривает возобновление действия соглашения с 1 января 2024 года и его продление до 1 января 2028 года. Далее соглашение может автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить его действие. Соглашением предусмотрены беспошлинные поставки российских нефтепродуктов в Казахстан в рамках ежегодных индикативных балансов, составленных министерствами энергетики двух стран. Согласно пояснительной записке, возобновление действия соглашения необходимо для сохранения закрепленных им условий сотрудничества России и Казахстана в области поставок нефти и нефтепродуктов. Отмечается, что в рамках этого сотрудничества более 12 лет устойчиво функционирует эффективная система взаимодействия как между госорганами, так и между хозяйствующими субъектами двух стран. Протокол также предусматривает, что российские нефть и нефтепродукты, поставляемые в Казахстан, подлежат таможенному декларированию в России без применения временного периодического таможенного декларирования (за исключением поставок трубопроводным транспортом). С января 2024 года по настоящее время Россия и Казахстан де-факто руководствуются положениями утратившего силу соглашения, а также протоколами, подписанными в прошлом году, в целях создания условий для оптимального функционирования внутренних рынков двух стран, включая их обеспечение отдельными видами нефтепродуктов, отмечается в пояснительной записке.
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нефть, казахстан, астана, госдума
Экономика, Нефть, КАЗАХСТАН, Астана, Госдума
ГД продлила беспошлинные поставки нефтепродуктов из России в Казахстан
ГД продлила до 2028 года беспошлинные поставки нефтепродуктов из РФ в Казахстан
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о ратификации протокола, предусматривающего возобновление и продление до 2028 года действия межправительственного соглашения с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику из России.
Протокол был подписан в Астане 27 ноября 2024 года. Он предусматривает возобновление действия соглашения с 1 января 2024 года и его продление до 1 января 2028 года. Далее соглашение может автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить его действие.
Соглашением предусмотрены беспошлинные поставки российских нефтепродуктов в Казахстан в рамках ежегодных индикативных балансов, составленных министерствами энергетики двух стран.
Согласно пояснительной записке, возобновление действия соглашения необходимо для сохранения закрепленных им условий сотрудничества России и Казахстана в области поставок нефти и нефтепродуктов. Отмечается, что в рамках этого сотрудничества более 12 лет устойчиво функционирует эффективная система взаимодействия как между госорганами, так и между хозяйствующими субъектами двух стран.
Протокол также предусматривает, что российские нефть и нефтепродукты, поставляемые в Казахстан, подлежат таможенному декларированию в России без применения временного периодического таможенного декларирования (за исключением поставок трубопроводным транспортом).
С января 2024 года по настоящее время Россия и Казахстан де-факто руководствуются положениями утратившего силу соглашения, а также протоколами, подписанными в прошлом году, в целях создания условий для оптимального функционирования внутренних рынков двух стран, включая их обеспечение отдельными видами нефтепродуктов, отмечается в пояснительной записке.
Госдума ратифицировала соглашение о трансграничном допуске к биржам ЕАЭС