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ГД продлила беспошлинные поставки нефтепродуктов из России в Казахстан

ГД продлила беспошлинные поставки нефтепродуктов из России в Казахстан - 25.06.2025, ПРАЙМ

ГД продлила беспошлинные поставки нефтепродуктов из России в Казахстан

Госдума приняла закон о ратификации протокола, предусматривающего возобновление и продление до 2028 года действия межправительственного соглашения с Казахстаном | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T15:29+0300

2025-06-25T15:29+0300

2025-06-25T15:29+0300

экономика

нефть

казахстан

астана

госдума

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о ратификации протокола, предусматривающего возобновление и продление до 2028 года действия межправительственного соглашения с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику из России. Протокол был подписан в Астане 27 ноября 2024 года. Он предусматривает возобновление действия соглашения с 1 января 2024 года и его продление до 1 января 2028 года. Далее соглашение может автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить его действие. Соглашением предусмотрены беспошлинные поставки российских нефтепродуктов в Казахстан в рамках ежегодных индикативных балансов, составленных министерствами энергетики двух стран. Согласно пояснительной записке, возобновление действия соглашения необходимо для сохранения закрепленных им условий сотрудничества России и Казахстана в области поставок нефти и нефтепродуктов. Отмечается, что в рамках этого сотрудничества более 12 лет устойчиво функционирует эффективная система взаимодействия как между госорганами, так и между хозяйствующими субъектами двух стран. Протокол также предусматривает, что российские нефть и нефтепродукты, поставляемые в Казахстан, подлежат таможенному декларированию в России без применения временного периодического таможенного декларирования (за исключением поставок трубопроводным транспортом). С января 2024 года по настоящее время Россия и Казахстан де-факто руководствуются положениями утратившего силу соглашения, а также протоколами, подписанными в прошлом году, в целях создания условий для оптимального функционирования внутренних рынков двух стран, включая их обеспечение отдельными видами нефтепродуктов, отмечается в пояснительной записке.

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нефть, казахстан, астана, госдума