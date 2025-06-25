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Медведев: ЕС не должен мешать контактам России с отдельными странами Европы - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Медведев: ЕС не должен мешать контактам России с отдельными странами Европы
Медведев: ЕС не должен мешать контактам России с отдельными странами Европы - 25.06.2025, ПРАЙМ
Медведев: ЕС не должен мешать контактам России с отдельными странами Европы
Вражеский характер ЕС не должен мешать взаимодействию РФ с отдельными странами Европы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T13:06+0300
2025-06-25T13:06+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Вражеский характер ЕС не должен мешать взаимодействию РФ с отдельными странами Европы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев опубликовал в своем Telegram-канале материал, в котором изложил причины, по которым Украина не должна стать членом ЕС. В частности, зампред совбеза РФ назвал Брюссель сегодня настоящим врагом России и прямой угрозой. "Именно так к нему и нужно относиться, во всяком случае до изменения его подходов к нам. Это, конечно, не должно мешать двустороннему сотрудничеству с отдельными странами Европы" - отметил Медведев. Он акцентировал внимание, что ЕС сегодня напичкан оружием и "радужными фриками".
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россия, мировая экономика, рф, европа, дмитрий медведев, ес, совбез
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, ЕВРОПА, Дмитрий Медведев, ЕС, Совбез
13:06 25.06.2025
 
Медведев: ЕС не должен мешать контактам России с отдельными странами Европы

Медведев: враждебность ЕС не должна мешать взаимодействию РФ с отдельными странами Европы

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Вражеский характер ЕС не должен мешать взаимодействию РФ с отдельными странами Европы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев опубликовал в своем Telegram-канале материал, в котором изложил причины, по которым Украина не должна стать членом ЕС. В частности, зампред совбеза РФ назвал Брюссель сегодня настоящим врагом России и прямой угрозой.
"Именно так к нему и нужно относиться, во всяком случае до изменения его подходов к нам. Это, конечно, не должно мешать двустороннему сотрудничеству с отдельными странами Европы" - отметил Медведев.
Он акцентировал внимание, что ЕС сегодня напичкан оружием и "радужными фриками".
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