https://1prime.ru/20250625/medvedev-858887879.html
Медведев: ЕС не должен мешать контактам России с отдельными странами Европы
Медведев: ЕС не должен мешать контактам России с отдельными странами Европы - 25.06.2025, ПРАЙМ
Медведев: ЕС не должен мешать контактам России с отдельными странами Европы
Вражеский характер ЕС не должен мешать взаимодействию РФ с отдельными странами Европы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T13:06+0300
2025-06-25T13:06+0300
2025-06-25T13:06+0300
политика
россия
мировая экономика
рф
европа
дмитрий медведев
ес
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5f703e2c7fd916a57666a54dc3d4cf5.jpg
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Вражеский характер ЕС не должен мешать взаимодействию РФ с отдельными странами Европы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев опубликовал в своем Telegram-канале материал, в котором изложил причины, по которым Украина не должна стать членом ЕС. В частности, зампред совбеза РФ назвал Брюссель сегодня настоящим врагом России и прямой угрозой. "Именно так к нему и нужно относиться, во всяком случае до изменения его подходов к нам. Это, конечно, не должно мешать двустороннему сотрудничеству с отдельными странами Европы" - отметил Медведев. Он акцентировал внимание, что ЕС сегодня напичкан оружием и "радужными фриками".
https://1prime.ru/20250624/peskov-858842005.html
рф
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3b4fce8bfc4ad17f9f2f6f855162a2bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, европа, дмитрий медведев, ес, совбез
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, ЕВРОПА, Дмитрий Медведев, ЕС, Совбез
Медведев: ЕС не должен мешать контактам России с отдельными странами Европы
Медведев: враждебность ЕС не должна мешать взаимодействию РФ с отдельными странами Европы
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Вражеский характер ЕС не должен мешать взаимодействию РФ с отдельными странами Европы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев опубликовал в своем Telegram-канале материал, в котором изложил причины, по которым Украина не должна стать членом ЕС. В частности, зампред совбеза РФ назвал Брюссель сегодня настоящим врагом России и прямой угрозой.
"Именно так к нему и нужно относиться, во всяком случае до изменения его подходов к нам. Это, конечно, не должно мешать двустороннему сотрудничеству с отдельными странами Европы" - отметил Медведев.
Он акцентировал внимание, что ЕС сегодня напичкан оружием и "радужными фриками".
Песков прокомментировал полемику Медведева и Трампа в соцсети Х