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Медведев: ЕС не должен мешать контактам России с отдельными странами Европы

Медведев: ЕС не должен мешать контактам России с отдельными странами Европы - 25.06.2025, ПРАЙМ

Медведев: ЕС не должен мешать контактам России с отдельными странами Европы

Вражеский характер ЕС не должен мешать взаимодействию РФ с отдельными странами Европы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T13:06+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Вражеский характер ЕС не должен мешать взаимодействию РФ с отдельными странами Европы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев опубликовал в своем Telegram-канале материал, в котором изложил причины, по которым Украина не должна стать членом ЕС. В частности, зампред совбеза РФ назвал Брюссель сегодня настоящим врагом России и прямой угрозой. "Именно так к нему и нужно относиться, во всяком случае до изменения его подходов к нам. Это, конечно, не должно мешать двустороннему сотрудничеству с отдельными странами Европы" - отметил Медведев. Он акцентировал внимание, что ЕС сегодня напичкан оружием и "радужными фриками".

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россия, мировая экономика, рф, европа, дмитрий медведев, ес, совбез