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ВС России уничтожили нефтебазу, снабжающую топливом ВСУ в Донбассе
ВС России уничтожили нефтебазу, снабжающую топливом ВСУ в Донбассе - 25.06.2025, ПРАЙМ
ВС России уничтожили нефтебазу, снабжающую топливом ВСУ в Донбассе
Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили нефтебазу в Донбассе, обеспечивающую горючим подразделения ВСУ, сообщило в среду Минобороны РФ. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T13:00+0300
2025-06-25T13:00+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили нефтебазу в Донбассе, обеспечивающую горючим подразделения ВСУ, сообщило в среду Минобороны РФ. "Нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, нефтебазе, снабжающей горючим подразделения ВСУ на Донбассе", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ДОНБАСС, РФ, ВСУ
ВС России уничтожили нефтебазу, снабжающую топливом ВСУ в Донбассе
Минобороны: ВС РФ уничтожили нефтебазу, обеспечивающую топливом подразделения ВСУ в ДНР
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили нефтебазу в Донбассе, обеспечивающую горючим подразделения ВСУ, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, нефтебазе, снабжающей горючим подразделения ВСУ на Донбассе", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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