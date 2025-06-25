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В НАТО предрекли Украине "напряженное и сложное" лето
В НАТО предрекли Украине "напряженное и сложное" лето - 25.06.2025, ПРАЙМ
В НАТО предрекли Украине "напряженное и сложное" лето
В НАТО считают, что Украину на поле боя ждет "напряженное и сложное" лето, сообщает портал Defense One. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T16:05+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. В НАТО считают, что Украину на поле боя ждет "напряженное и сложное" лето, сообщает портал Defense One. "Ситуация на поле боя все еще сложная... Предстоит напряженное и сложное лето", - приводит портал слова неназванного высокопоставленного чиновника альянса. Как отмечает Defense One, в НАТО ожидают, что Россия продолжит продвигаться, однако не считают, что в ближайшее время ситуация на фронте может кардинально измениться. В альянсе указали на то, что поддержка Киева со стороны США продолжается и скоро не закончится. Впрочем, чиновники НАТО не сказали, что случится, когда одобренная американским экс-президентом Джо Байденом помощь закончится. В мае газета New York Times со ссылкой на украинских военных писала, что в ВСУ указывают на ухудшение ситуации в зонах боевых действий на фоне повсеместного продвижения сил РФ.
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Политика, Общество , МОСКВА, УКРАИНА, Киев, Джо Байден, НАТО, New York Times, ВСУ
В НАТО предрекли Украине "напряженное и сложное" лето
DO: в НАТО считают, что Украину на поле боя ждет напряженное и сложное лето
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. В НАТО считают, что Украину на поле боя ждет "напряженное и сложное" лето, сообщает портал Defense One.
"Ситуация на поле боя все еще сложная... Предстоит напряженное и сложное лето", - приводит портал слова неназванного высокопоставленного чиновника альянса.
Как отмечает Defense One, в НАТО ожидают, что Россия продолжит продвигаться, однако не считают, что в ближайшее время ситуация на фронте может кардинально измениться. В альянсе указали на то, что поддержка Киева со стороны США продолжается и скоро не закончится. Впрочем, чиновники НАТО не сказали, что случится, когда одобренная американским экс-президентом Джо Байденом помощь закончится.
В мае газета New York Times со ссылкой на украинских военных писала, что в ВСУ указывают на ухудшение ситуации в зонах боевых действий на фоне повсеместного продвижения сил РФ.
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