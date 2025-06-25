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Нефть дорожает после публикации статистики API по запасам в США

Нефть дорожает после публикации статистики API по запасам в США - 25.06.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает после публикации статистики API по запасам в США

Мировые цены на нефть в среду утром растут после публикации статистики от Американского института нефти (API) по снижению объема ее запасов в США,... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T08:50+0300

2025-06-25T08:50+0300

2025-06-25T08:50+0300

энергетика

нефть

рынок

сша

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром растут после публикации статистики от Американского института нефти (API) по снижению объема ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.38 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,5%, до 67,15 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,62%, до 65,41 доллара. В ночь на среду API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 20 июня сократились на 4,277 миллиона баррелей. Инвесторы ожидают позднее в среду выхода официальных еженедельных данных по объему запасов нефти от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. Прогнозируется, что за указанную неделю их объем снизился на 0,6 миллиона баррелей - до 420,3 миллиона баррелей.

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нефть, рынок, сша