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"Как снег на голову". Нефтяной рынок сыграл против России - 25.06.2025, ПРАЙМ
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"Как снег на голову". Нефтяной рынок сыграл против России
"Как снег на голову". Нефтяной рынок сыграл против России - 25.06.2025, ПРАЙМ
"Как снег на голову". Нефтяной рынок сыграл против России
Удары США по ядерным объектам в Иране вызвала серьезные колебания на нефтяном рынке, что может стать серьезной проблемой для всех крупнейших экспортеров,... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T08:46+0300
2025-06-25T08:46+0300
экономика
россия
нефть
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Удары США по ядерным объектам в Иране вызвала серьезные колебания на нефтяном рынке, что может стать серьезной проблемой для всех крупнейших экспортеров, говорится в материале агентства РИА Новости.Цены на нефть Brent резко колебались: в понедельник утром они впервые с января превысили $80 за баррель, но к вечеру упали до $70. Во вторник, после заявлений Ирана и Израиля о перемирии, цена опустилась до $67, а к концу дня немного восстановилась — до $68. До эскалации кризиса нефть торговалась в диапазоне $62–65."Несмотря на высокий заработок в моменте, ситуация окажется стрессовой и для России — прежде всего из-за сокращения спроса. Мало кто может позволить себе покупать топливо по такой цене. Этот сценарий невыгоден всем, а потому если реализуется, то очень ненадолго", — рассказала в беседе с изданием руководитель топливной компании "Гэйнфул" Анастасия Бунина.По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, последствия резких скачков будут сохраняться довольно долго. Это чревато рецессией мировой экономики, Россия лишится значительной части экспорта. Потом качели неизбежно качнутся в обратную сторону, и мы увидим профицит предложения на рынке с крайне низкими ценами, резюмировал он.Согласно изданию, страны ОПЕК+ наращивают добычу, но ключевым остается вопрос транспортировки. Ормузский пролив критически важен, так как нефтепроводы Ближнего Востока не покрывают спрос Азии и Европы.
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россия, нефть
Экономика, РОССИЯ, Нефть
08:46 25.06.2025
 
"Как снег на голову". Нефтяной рынок сыграл против России

РИА Новости: скачки цены на нефть из-за войны Ирана с Израилем невыгодны для РФ

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Удары США по ядерным объектам в Иране вызвала серьезные колебания на нефтяном рынке, что может стать серьезной проблемой для всех крупнейших экспортеров, говорится в материале агентства РИА Новости.
Цены на нефть Brent резко колебались: в понедельник утром они впервые с января превысили $80 за баррель, но к вечеру упали до $70. Во вторник, после заявлений Ирана и Израиля о перемирии, цена опустилась до $67, а к концу дня немного восстановилась — до $68. До эскалации кризиса нефть торговалась в диапазоне $62–65.
"Несмотря на высокий заработок в моменте, ситуация окажется стрессовой и для России — прежде всего из-за сокращения спроса. Мало кто может позволить себе покупать топливо по такой цене. Этот сценарий невыгоден всем, а потому если реализуется, то очень ненадолго", — рассказала в беседе с изданием руководитель топливной компании "Гэйнфул" Анастасия Бунина.
По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, последствия резких скачков будут сохраняться довольно долго. Это чревато рецессией мировой экономики, Россия лишится значительной части экспорта. Потом качели неизбежно качнутся в обратную сторону, и мы увидим профицит предложения на рынке с крайне низкими ценами, резюмировал он.
Согласно изданию, страны ОПЕК+ наращивают добычу, но ключевым остается вопрос транспортировки. Ормузский пролив критически важен, так как нефтепроводы Ближнего Востока не покрывают спрос Азии и Европы.
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 66 долларов
Вчера, 20:27
 
ЭкономикаРОССИЯНефть
 
 
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