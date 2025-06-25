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Нефть дешевеет на данных по запасам в США
Нефть дешевеет на данных по запасам в США - 25.06.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на данных по запасам в США
Мировые цены на нефть в среду днем замедлили рост перед публикацией данных от минэнерго США по недельным запасам в стране, свидетельствуют данные торгов. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T15:00+0300
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нефть
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем замедлили рост перед публикацией данных от минэнерго США по недельным запасам в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.49 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,56%, до 66,54 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,78%, до 64,87 доллара. Утром нефть прибавляла 1,5%. Позднее в среду минэнерго США обнародует еженедельную статистику по запасам нефти в стране. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 20 июня снизились на 0,6 миллиона баррелей после падения сразу на 11,5 миллиона неделей ранее, что было первым снижением более чем на 10 миллионов баррелей с июня прошлого года. Таким образом, запасы могут сократиться пятую неделю подряд. В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю снизились на 4,3 миллиона баррелей. Стоимость нефти при этом несколько восстанавливается после потерь понедельника и вторника, связанных с урегулированием конфликта Ирана и Израиля. Суммарно за оба дня цены на нефть опустились примерно на 12%, растеряв рост середины месяца. Так, к закрытию торгов 12 июня (до начала атак между Ираном и Израилем) цена барреля нефти Brent составляла 69,4 доллара, WTI - 66,6 доллара, а максимальных уровней она достигла в понедельник, 23 июня: 81 доллар за баррель Brent (с поставкой в августе) и 78 долларов за баррель WTI соответственно. В среду котировки находятся ниже уровней до начала конфликта. "Котировки... остаются ниже важного краткосрочного сопротивления в 69 долларов... из-за ослабления рисков перебоев с поставками с Ближнего Востока на фоне попыток урегулирования конфликта", - прокомментировала РИА Новости аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
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нефть, сша, иран, израиль
Экономика, Нефть, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ
Нефть дешевеет на данных по запасам в США
Цены на нефть замедлили рост перед публикацией данных по запасам в США
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем замедлили рост перед публикацией данных от минэнерго США по недельным запасам в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.49 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,56%, до 66,54 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,78%, до 64,87 доллара. Утром нефть прибавляла 1,5%.
Позднее в среду минэнерго США обнародует еженедельную статистику по запасам нефти в стране. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 20 июня снизились на 0,6 миллиона баррелей после падения сразу на 11,5 миллиона неделей ранее, что было первым снижением более чем на 10 миллионов баррелей с июня прошлого года. Таким образом, запасы могут сократиться пятую неделю подряд.
В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю снизились на 4,3 миллиона баррелей.
Стоимость нефти при этом несколько восстанавливается после потерь понедельника и вторника, связанных с урегулированием конфликта Ирана и Израиля. Суммарно за оба дня цены на нефть опустились примерно на 12%, растеряв рост середины месяца.
Так, к закрытию торгов 12 июня (до начала атак между Ираном и Израилем) цена барреля нефти Brent составляла 69,4 доллара, WTI - 66,6 доллара, а максимальных уровней она достигла в понедельник, 23 июня: 81 доллар за баррель Brent (с поставкой в августе) и 78 долларов за баррель WTI соответственно. В среду котировки находятся ниже уровней до начала конфликта.
"Котировки... остаются ниже важного краткосрочного сопротивления в 69 долларов... из-за ослабления рисков перебоев с поставками с Ближнего Востока на фоне попыток урегулирования конфликта", - прокомментировала РИА Новости аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
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