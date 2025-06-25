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Добыча нефти в США за неделю выросла на четыре тысячи баррелей в сутки
Добыча нефти в США за неделю выросла на четыре тысячи баррелей в сутки - 25.06.2025, ПРАЙМ
Добыча нефти в США за неделю выросла на четыре тысячи баррелей в сутки
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 20 июня, увеличилась на 4 тысячи баррелей в сутки - до 13,435 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T17:43+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 20 июня, увеличилась на 4 тысячи баррелей в сутки - до 13,435 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,426 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в марте добыча нефти в США составила 13,488 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в апреле показатель составил 13,59 миллиона баррелей в сутки, в мае - 13,56 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,21 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 10 июня сохранило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на уровне 13,42 миллиона баррелей в день, и понизило на 2026 год - на 120 тысяч баррелей в день, до 13,37 миллиона баррелей.
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нефть, сша
Добыча нефти в США за неделю выросла на четыре тысячи баррелей в сутки
Минэнерго США: добыча нефти за неделю выросла на четыре тысячи баррелей в сутки
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 20 июня, увеличилась на 4 тысячи баррелей в сутки - до 13,435 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,426 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в марте добыча нефти в США составила 13,488 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в апреле показатель составил 13,59 миллиона баррелей в сутки, в мае - 13,56 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,21 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 10 июня сохранило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на уровне 13,42 миллиона баррелей в день, и понизило на 2026 год - на 120 тысяч баррелей в день, до 13,37 миллиона баррелей.
Нефть дешевеет на данных по запасам в США