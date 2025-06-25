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Нефть дорожает на данных по запасам в США
Нефть дорожает на данных по запасам в США - 25.06.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на данных по запасам в США
Мировые цены на нефть в среду вечером растут после выхода данных по коммерческим запасам этого вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T19:46+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером растут после выхода данных по коммерческим запасам этого вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.59 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,38%, до 67,08 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,83%, до 65,55 доллара. Участники рынка в среду могут обращать внимание на опубликованные минэнерго США данные, которые продемонстрировали сокращение запасов нефти в стране на 5,8 миллиона баррелей, до 415,1 миллиона. Аналитики ожидали снижения показателя только на 0,75 миллиона баррелей. "Основной акцент рынка - на данные по запасам в США, которые отражают баланс спроса и предложения", - отметил РИА Новости портфельный управляющий по акциям УК "Альфа-Капитал" Никита Зевакин. По мнению эксперта, динамику на рынке "черного золота" в течение недели будут определять данные минэнерго вместе с возможными комментариями ОПЕК+, а также геополитический фон - "Ближний Восток встал на паузу".
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нефть, рынок, сша, москва, ук альфа-капитал, опек
Энергетика, Нефть, Рынок, США, МОСКВА, УК Альфа-Капитал, ОПЕК
Нефть дорожает на данных по запасам в США
Нефть дорожает после выхода данных по запасам в США
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером растут после выхода данных по коммерческим запасам этого вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.59 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,38%, до 67,08 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,83%, до 65,55 доллара.
Участники рынка в среду могут обращать внимание на опубликованные минэнерго США данные, которые продемонстрировали сокращение запасов нефти в стране на 5,8 миллиона баррелей, до 415,1 миллиона. Аналитики ожидали снижения показателя только на 0,75 миллиона баррелей.
"Основной акцент рынка - на данные по запасам в США, которые отражают баланс спроса и предложения", - отметил РИА Новости портфельный управляющий по акциям УК "Альфа-Капитал" Никита Зевакин.
По мнению эксперта, динамику на рынке "черного золота" в течение недели будут определять данные минэнерго вместе с возможными комментариями ОПЕК+, а также геополитический фон - "Ближний Восток встал на паузу".
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