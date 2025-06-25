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Оверчук высоко оценил темпы роста экономик ЕАЭС и СНГ - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Оверчук высоко оценил темпы роста экономик ЕАЭС и СНГ
Оверчук высоко оценил темпы роста экономик ЕАЭС и СНГ - 25.06.2025, ПРАЙМ
Оверчук высоко оценил темпы роста экономик ЕАЭС и СНГ
Темпы роста экономик ЕАЭС и СНГ превышают среднемировые показатели и значительно превышают уровень ЕС, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T13:46+0300
2025-06-25T13:46+0300
экономика
россия
москва
алексей оверчук
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Темпы роста экономик ЕАЭС и СНГ превышают среднемировые показатели и значительно превышают уровень ЕС, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Темпы роста экономик ЕАЭС и СНГ превышают среднемировые и значительно превышают уровень Европейского союза", - сказал Оверчук в ходе правчаса в Госдуме.
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россия, москва, алексей оверчук, еаэс, снг, ес
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Алексей Оверчук, ЕАЭС, СНГ, ЕС
13:46 25.06.2025
 
Оверчук высоко оценил темпы роста экономик ЕАЭС и СНГ

Оверчук: темпы роста экономик ЕАЭС и СНГ значительно превышают уровень ЕС

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Темпы роста экономик ЕАЭС и СНГ превышают среднемировые показатели и значительно превышают уровень ЕС, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Темпы роста экономик ЕАЭС и СНГ превышают среднемировые и значительно превышают уровень Европейского союза", - сказал Оверчук в ходе правчаса в Госдуме.
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ЭкономикаРОССИЯМОСКВААлексей ОверчукЕАЭССНГЕС
 
 
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