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Оверчук высоко оценил темпы роста экономик ЕАЭС и СНГ

Оверчук высоко оценил темпы роста экономик ЕАЭС и СНГ - 25.06.2025, ПРАЙМ

Оверчук высоко оценил темпы роста экономик ЕАЭС и СНГ

Темпы роста экономик ЕАЭС и СНГ превышают среднемировые показатели и значительно превышают уровень ЕС, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T13:46+0300

2025-06-25T13:46+0300

2025-06-25T13:46+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Темпы роста экономик ЕАЭС и СНГ превышают среднемировые показатели и значительно превышают уровень ЕС, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Темпы роста экономик ЕАЭС и СНГ превышают среднемировые и значительно превышают уровень Европейского союза", - сказал Оверчук в ходе правчаса в Госдуме.

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