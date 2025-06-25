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Оверчук высоко оценил темпы роста экономик ЕАЭС и СНГ
Оверчук высоко оценил темпы роста экономик ЕАЭС и СНГ - 25.06.2025, ПРАЙМ
Оверчук высоко оценил темпы роста экономик ЕАЭС и СНГ
Темпы роста экономик ЕАЭС и СНГ превышают среднемировые показатели и значительно превышают уровень ЕС, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T13:46+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Темпы роста экономик ЕАЭС и СНГ превышают среднемировые показатели и значительно превышают уровень ЕС, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Темпы роста экономик ЕАЭС и СНГ превышают среднемировые и значительно превышают уровень Европейского союза", - сказал Оверчук в ходе правчаса в Госдуме.
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Алексей Оверчук, ЕАЭС, СНГ, ЕС
Оверчук высоко оценил темпы роста экономик ЕАЭС и СНГ
Оверчук: темпы роста экономик ЕАЭС и СНГ значительно превышают уровень ЕС