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Ушаков раскрыл детали участия Путина на Евразийском экономическом форуме

Ушаков раскрыл детали участия Путина на Евразийском экономическом форуме - 25.06.2025, ПРАЙМ

Ушаков раскрыл детали участия Путина на Евразийском экономическом форуме

Президент России Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме в Белоруссии даст оценку роли ЕАЭС в формировании новой многополярной архитектуры... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T16:00+0300

2025-06-25T16:00+0300

2025-06-25T16:00+0300

экономика

россия

белоруссия

еаэс

владимир путин

юрий ушаков

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме в Белоруссии даст оценку роли ЕАЭС в формировании новой многополярной архитектуры международных отношений, рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. "И затем будет предоставлять слово различным представителям. В ходе вопросов каждому лидеру Марков будет задавать отдельный вопрос. Что касается Путина, то вопрос будет такого рода: Путина будут просить дать оценку роли ЕврАзЭС в формировании новой многополярной архитектуры международных отношений. И Марков попросит нашего президента высказаться по перспективам сотрудничества объединения с глобальными и региональными финансовыми институтами", - сказал Ушаков.Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президента России Владимира Путина пройдет 27 июня в Минске. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 26 июня примут участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске, премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в работе форума по видеосвязи.Евразийский экономический форум пройдет в Минске 26 июня, в нем примут участие лидеры ЕАЭС. Тема пленарного заседания - "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы". Модератором сессии выступит министр информации Белоруссии Марат Марков, он даст общую оценку деловому взаимодействию в рамках ЕАЭС и расскажет о международном сотрудничестве объединения, отметил Ушаков.

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россия, белоруссия, еаэс, владимир путин, юрий ушаков