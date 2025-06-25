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Ушаков раскрыл детали участия Путина на Евразийском экономическом форуме - 25.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Ушаков раскрыл детали участия Путина на Евразийском экономическом форуме
Ушаков раскрыл детали участия Путина на Евразийском экономическом форуме - 25.06.2025, ПРАЙМ
Ушаков раскрыл детали участия Путина на Евразийском экономическом форуме
Президент России Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме в Белоруссии даст оценку роли ЕАЭС в формировании новой многополярной архитектуры... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T16:00+0300
2025-06-25T16:00+0300
экономика
россия
белоруссия
еаэс
владимир путин
юрий ушаков
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме в Белоруссии даст оценку роли ЕАЭС в формировании новой многополярной архитектуры международных отношений, рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. "И затем будет предоставлять слово различным представителям. В ходе вопросов каждому лидеру Марков будет задавать отдельный вопрос. Что касается Путина, то вопрос будет такого рода: Путина будут просить дать оценку роли ЕврАзЭС в формировании новой многополярной архитектуры международных отношений. И Марков попросит нашего президента высказаться по перспективам сотрудничества объединения с глобальными и региональными финансовыми институтами", - сказал Ушаков.Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президента России Владимира Путина пройдет 27 июня в Минске. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 26 июня примут участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске, премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в работе форума по видеосвязи.Евразийский экономический форум пройдет в Минске 26 июня, в нем примут участие лидеры ЕАЭС. Тема пленарного заседания - "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы". Модератором сессии выступит министр информации Белоруссии Марат Марков, он даст общую оценку деловому взаимодействию в рамках ЕАЭС и расскажет о международном сотрудничестве объединения, отметил Ушаков.
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россия, белоруссия, еаэс, владимир путин, юрий ушаков
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС, Владимир Путин, Юрий Ушаков
16:00 25.06.2025
 
Ушаков раскрыл детали участия Путина на Евразийском экономическом форуме

Ушаков: Путин в Минске оценит роль ЕАЭС в новой архитектуре мировых отношений

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
© POOL
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме в Белоруссии даст оценку роли ЕАЭС в формировании новой многополярной архитектуры международных отношений, рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"И затем будет предоставлять слово различным представителям. В ходе вопросов каждому лидеру Марков будет задавать отдельный вопрос. Что касается Путина, то вопрос будет такого рода: Путина будут просить дать оценку роли ЕврАзЭС в формировании новой многополярной архитектуры международных отношений. И Марков попросит нашего президента высказаться по перспективам сотрудничества объединения с глобальными и региональными финансовыми институтами", - сказал Ушаков.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президента России Владимира Путина пройдет 27 июня в Минске. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 26 июня примут участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске, премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в работе форума по видеосвязи.
Евразийский экономический форум пройдет в Минске 26 июня, в нем примут участие лидеры ЕАЭС. Тема пленарного заседания - "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы". Модератором сессии выступит министр информации Белоруссии Марат Марков, он даст общую оценку деловому взаимодействию в рамках ЕАЭС и расскажет о международном сотрудничестве объединения, отметил Ушаков.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
Оверчук высоко оценил темпы роста экономик ЕАЭС и СНГ
13:46
 
ЭкономикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯЕАЭСВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
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