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РЖД формируют маршруты для поезда-поликлиники "Святой Пантелеймон"

РЖД формируют маршруты для поезда-поликлиники "Святой Пантелеймон" - 25.06.2025, ПРАЙМ

РЖД формируют маршруты для поезда-поликлиники "Святой Пантелеймон"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Запросы на курсирование поезда-поликлиники "Святой Пантелеймон", который сейчас работает в субъектах Дальневосточного... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T05:34+0300

2025-06-25T05:34+0300

2025-06-25T05:34+0300

бизнес

россия

дальний восток

коми

иркутская область

ржд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Запросы на курсирование поезда-поликлиники "Святой Пантелеймон", который сейчас работает в субъектах Дальневосточного федерального округа, приходят из различных регионов, поэтому идет формирование маршрутов за пределами Дальнего Востока, сообщила РИА Новости на ПМЭФ директор ОАО "РЖД" по медицине - гендиректор АО "РЖД-Медицина" Елена Жидкова. "На сегодняшний день, да, он проехал восемь субъектов. С учетом того, что у нас было поручение президента, чтобы он именно на Дальнем Востоке курсировал, мы его выполнили. Но существуют запросы из других регионов - Коми, Иркутской области и различных других, которые не относятся к Дальнему Востоку, сейчас мы потихонечку уже формируем маршруты в иные регионы, не Дальнего Востока", - сказала Жидкова. Она добавила, что все услуги пациенты передвижного клинико-диагностического центра "Святой Пантелеймон" получают бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. "Там проходят диспансеризацию полноценную люди, профилактические осмотры, плюс индивидуальные какие-то направления именно к узким специалистам", - добавила Жидкова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

дальний восток

коми

иркутская область

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бизнес, россия, дальний восток, коми, иркутская область, ржд