https://1prime.ru/20250625/sovkomflot-858876108.html

"Совкомфлот" перевез 12 миллионов тонн нефти в рамках арктических проектов

"Совкомфлот" перевез 12 миллионов тонн нефти в рамках арктических проектов - 25.06.2025, ПРАЙМ

"Совкомфлот" перевез 12 миллионов тонн нефти в рамках арктических проектов

Компания "Совкомфлот" в прошлом году перевезла 12 миллионов тонн нефти в рамках арктических проектов "Приразломное", "Новый порт" и "Варандей", рассказал в... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T10:02+0300

2025-06-25T10:02+0300

2025-06-25T10:02+0300

энергетика

нефть

россия

совкомфлот

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - ПРАЙМ. Компания "Совкомфлот" в прошлом году перевезла 12 миллионов тонн нефти в рамках арктических проектов "Приразломное", "Новый порт" и "Варандей", рассказал в интервью РИА Новости глава "Совкомфлота" Игорь Тонковидов в рамках ПМЭФ. "В рамках арктических проектов флот компании за 2024 год перевез около 12 миллионов тонн нефти. Речь идет о проектах "Варандей", "Приразломное", "Новый порт". К июню текущего года мы перевезли уже около 5 миллионов тонн нефти в рамках этих проектов", - сказал Тонковидов. В марте гендиректор "Совкомфлота" сообщал, что в текущем году компания планирует сохранить объем перевозок нефти и нефтепродуктов на уровне 63 миллионов тонн, как и в 2024 году. Группа компаний "Совкомфлот" (СКФ) - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Специализируется на операциях в сложных климатических и навигационных условиях. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

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нефть, россия, совкомфлот