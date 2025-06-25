https://1prime.ru/20250625/zelenskiy-858903103.html

"Реальность говорит". В Китае неожиданно дали совет Зеленскому

"Реальность говорит". В Китае неожиданно дали совет Зеленскому - 25.06.2025, ПРАЙМ

"Реальность говорит". В Китае неожиданно дали совет Зеленскому

У Владимира Зеленского остается единственный выход в условиях успешного продвижения российской армии — это как можно скорее покинуть свой пост, пишет китайский... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T17:33+0300

2025-06-25T17:33+0300

2025-06-25T17:33+0300

спецоперация на украине

китай

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. У Владимира Зеленского остается единственный выход в условиях успешного продвижения российской армии — это как можно скорее покинуть свой пост, пишет китайский портал Net Ease."Если в 2022 году ситуация была неопределенной, то в 2025 году реальность на поле боя ясно говорит, что темп задает российская армия. Есть ли выход у Зеленского? Конечно, есть – уйти в отставку", — сказано в материале.Согласно материалу, Владимир Зеленский больше всего опасается предательства со стороны своей команды, которая после неудовлетворительного для Украины окончания конфликта вынудит его покинуть пост.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20250625/unian-858899145.html

китай

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китай, владимир зеленский, украина