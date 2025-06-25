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"Реальность говорит". В Китае неожиданно дали совет Зеленскому - 25.06.2025, ПРАЙМ
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"Реальность говорит". В Китае неожиданно дали совет Зеленскому
"Реальность говорит". В Китае неожиданно дали совет Зеленскому - 25.06.2025, ПРАЙМ
"Реальность говорит". В Китае неожиданно дали совет Зеленскому
У Владимира Зеленского остается единственный выход в условиях успешного продвижения российской армии — это как можно скорее покинуть свой пост, пишет китайский... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T17:33+0300
2025-06-25T17:33+0300
спецоперация на украине
китай
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. У Владимира Зеленского остается единственный выход в условиях успешного продвижения российской армии — это как можно скорее покинуть свой пост, пишет китайский портал Net Ease."Если в 2022 году ситуация была неопределенной, то в 2025 году реальность на поле боя ясно говорит, что темп задает российская армия. Есть ли выход у Зеленского? Конечно, есть – уйти в отставку", — сказано в материале.Согласно материалу, Владимир Зеленский больше всего опасается предательства со стороны своей команды, которая после неудовлетворительного для Украины окончания конфликта вынудит его покинуть пост.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20250625/unian-858899145.html
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китай, владимир зеленский, украина
Спецоперация на Украине, КИТАЙ, Владимир Зеленский, УКРАИНА
17:33 25.06.2025
 
"Реальность говорит". В Китае неожиданно дали совет Зеленскому

Net Ease: Зеленский должен уйти в отставку на фоне успехов российской армии

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. У Владимира Зеленского остается единственный выход в условиях успешного продвижения российской армии — это как можно скорее покинуть свой пост, пишет китайский портал Net Ease.
"Если в 2022 году ситуация была неопределенной, то в 2025 году реальность на поле боя ясно говорит, что темп задает российская армия. Есть ли выход у Зеленского? Конечно, есть – уйти в отставку", — сказано в материале.
Согласно материалу, Владимир Зеленский больше всего опасается предательства со стороны своей команды, которая после неудовлетворительного для Украины окончания конфликта вынудит его покинуть пост.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
СМИ: Зеленский встретился с Трампом на полях саммита НАТО
16:14
 
Спецоперация на УкраинеКИТАЙВладимир ЗеленскийУКРАИНА
 
 
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