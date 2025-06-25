https://1prime.ru/20250625/zelenskiy-858903103.html
"Реальность говорит". В Китае неожиданно дали совет Зеленскому
"Реальность говорит". В Китае неожиданно дали совет Зеленскому - 25.06.2025, ПРАЙМ
"Реальность говорит". В Китае неожиданно дали совет Зеленскому
У Владимира Зеленского остается единственный выход в условиях успешного продвижения российской армии — это как можно скорее покинуть свой пост, пишет китайский... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T17:33+0300
2025-06-25T17:33+0300
2025-06-25T17:33+0300
спецоперация на украине
китай
владимир зеленский
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. У Владимира Зеленского остается единственный выход в условиях успешного продвижения российской армии — это как можно скорее покинуть свой пост, пишет китайский портал Net Ease."Если в 2022 году ситуация была неопределенной, то в 2025 году реальность на поле боя ясно говорит, что темп задает российская армия. Есть ли выход у Зеленского? Конечно, есть – уйти в отставку", — сказано в материале.Согласно материалу, Владимир Зеленский больше всего опасается предательства со стороны своей команды, которая после неудовлетворительного для Украины окончания конфликта вынудит его покинуть пост.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20250625/unian-858899145.html
китай
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, владимир зеленский, украина
Спецоперация на Украине, КИТАЙ, Владимир Зеленский, УКРАИНА
"Реальность говорит". В Китае неожиданно дали совет Зеленскому
Net Ease: Зеленский должен уйти в отставку на фоне успехов российской армии