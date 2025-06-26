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Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на форуме в Минске - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на форуме в Минске
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на форуме в Минске - 26.06.2025, ПРАЙМ
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на форуме в Минске
Отсутствие Армении на Евразийском экономическом форуме в Минске говорит о том, что в ЕАЭС не все в порядке, заявил в четверг президент Белоруссии Александр... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T19:50+0300
2025-06-26T19:50+0300
политика
александр лукашенко
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МИНСК, 26 июн - ПРАЙМ. Отсутствие Армении на Евразийском экономическом форуме в Минске говорит о том, что в ЕАЭС не все в порядке, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко. Премьер Армении Никол Пашинян не приехал в Минск на Евразийский экономический форум и участвовал в нем по видеосвязи. "Вы знаете о позиции Армении. Просто сегодня кивнуть - вот, не приехали, такие-сякие - это мы можем, это мы умеем. Но если что-то происходит, не может быть виновата одна сторона. Нам нужно поискать причину и в другом. Почему Армения заняла такую позицию? Наверное, не все у нас здесь в порядке. Отмахиваться от этого нельзя", - сказал Лукашенко на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Он добавил, что 18 основных положений стратегии ЕАЭС, которые должны быть реализованы до 2025 года, не выполнены. "Мы завтра об этом попытаемся поговорить, если главы государств на это согласятся. Скажу прямо: особого желания вникать в эти сложные вопросы у нас в целом нет, но мы должны себя заставить", - подчеркнул президент. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26-27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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александр лукашенко, еаэс
Политика, Александр Лукашенко, ЕАЭС
19:50 26.06.2025
 
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на форуме в Минске

Лукашенко: отсутствие Армении на форуме говорит, что в ЕАЭС не все в порядке

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на международном форуме Союзного государства
 Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на международном форуме Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МИНСК, 26 июн - ПРАЙМ. Отсутствие Армении на Евразийском экономическом форуме в Минске говорит о том, что в ЕАЭС не все в порядке, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Премьер Армении Никол Пашинян не приехал в Минск на Евразийский экономический форум и участвовал в нем по видеосвязи.
"Вы знаете о позиции Армении. Просто сегодня кивнуть - вот, не приехали, такие-сякие - это мы можем, это мы умеем. Но если что-то происходит, не может быть виновата одна сторона. Нам нужно поискать причину и в другом. Почему Армения заняла такую позицию? Наверное, не все у нас здесь в порядке. Отмахиваться от этого нельзя", - сказал Лукашенко на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Он добавил, что 18 основных положений стратегии ЕАЭС, которые должны быть реализованы до 2025 года, не выполнены.
"Мы завтра об этом попытаемся поговорить, если главы государств на это согласятся. Скажу прямо: особого желания вникать в эти сложные вопросы у нас в целом нет, но мы должны себя заставить", - подчеркнул президент.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26-27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПолитикаАлександр ЛукашенкоЕАЭС
 
 
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