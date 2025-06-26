https://1prime.ru/20250626/armeniya-858943510.html

Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на форуме в Минске

Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на форуме в Минске - 26.06.2025, ПРАЙМ

Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на форуме в Минске

Отсутствие Армении на Евразийском экономическом форуме в Минске говорит о том, что в ЕАЭС не все в порядке, заявил в четверг президент Белоруссии Александр... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T19:50+0300

2025-06-26T19:50+0300

2025-06-26T19:50+0300

политика

александр лукашенко

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1d/857141572_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_85efef60c4a46cf4f7aa251ffa9921d2.jpg

МИНСК, 26 июн - ПРАЙМ. Отсутствие Армении на Евразийском экономическом форуме в Минске говорит о том, что в ЕАЭС не все в порядке, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко. Премьер Армении Никол Пашинян не приехал в Минск на Евразийский экономический форум и участвовал в нем по видеосвязи. "Вы знаете о позиции Армении. Просто сегодня кивнуть - вот, не приехали, такие-сякие - это мы можем, это мы умеем. Но если что-то происходит, не может быть виновата одна сторона. Нам нужно поискать причину и в другом. Почему Армения заняла такую позицию? Наверное, не все у нас здесь в порядке. Отмахиваться от этого нельзя", - сказал Лукашенко на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Он добавил, что 18 основных положений стратегии ЕАЭС, которые должны быть реализованы до 2025 года, не выполнены. "Мы завтра об этом попытаемся поговорить, если главы государств на это согласятся. Скажу прямо: особого желания вникать в эти сложные вопросы у нас в целом нет, но мы должны себя заставить", - подчеркнул президент. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26-27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250622/karapetyan-858778535.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

александр лукашенко, еаэс