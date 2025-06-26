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Киев совершил более 480 терактов за пять месяцев, заявили в Совбезе
Киев совершил более 480 терактов за пять месяцев, заявили в Совбезе - 26.06.2025, ПРАЙМ
Киев совершил более 480 терактов за пять месяцев, заявили в Совбезе
Киевский режим за пять месяцев 2025 года совершил более 480 террористических атак на приграничные российские территории, заявил заместитель секретаря Совета... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T15:40+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Киевский режим за пять месяцев 2025 года совершил более 480 террористических атак на приграничные российские территории, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков. "В последние полтора года интенсивность террористических атак на приграничные территории многократно возросла. В 2024 году здесь зафиксировано 645 терактов (в 2023 году — 89), а за пять месяцев 2025 года — уже 481", - сказал Коков в интервью "Российской газете". По его словам, основная их часть совершается путем обстрелов, атак беспилотников и вооруженных нападений диверсионно-террористических групп.
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россия, совбез
Киев совершил более 480 терактов за пять месяцев, заявили в Совбезе
Совбез: террористические атаки Киева на приграничье РФ участились почти вдвое
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Киевский режим за пять месяцев 2025 года совершил более 480 террористических атак на приграничные российские территории, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
"В последние полтора года интенсивность террористических атак на приграничные территории многократно возросла. В 2024 году здесь зафиксировано 645 терактов (в 2023 году — 89), а за пять месяцев 2025 года — уже 481", - сказал Коков в интервью "Российской газете".
По его словам, основная их часть совершается путем обстрелов, атак беспилотников и вооруженных нападений диверсионно-террористических групп.
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