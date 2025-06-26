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По цене "китайца": в России начались продажи Volkswagen Golf 2025 года
По цене "китайца": в России начались продажи Volkswagen Golf 2025 года - 26.06.2025, ПРАЙМ
По цене "китайца": в России начались продажи Volkswagen Golf 2025 года
Российские дилеры начали предлагать хэтчбеки Volkswagen Golf восьмого поколения по цене от 3,7 миллиона рублей, говорится в материале издания "Российская... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T11:55+0300
2025-06-26T11:55+0300
2025-06-26T11:55+0300
россия
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Российские дилеры начали предлагать хэтчбеки Volkswagen Golf восьмого поколения по цене от 3,7 миллиона рублей, говорится в материале издания "Российская газета".Согласно изданию, в некоторых регионах эта же модель предлагается за 4,2 миллиона рублей.Все представленные автомобили — это версии 300 TSI R-Line с одинаковой комплектацией. В нее входят: климат-контроль, 17-дюймовые литые диски, панорамная крыша, анатомические тканевые сиденья, большой сенсорный экран мультимедийной системы.Под капотом автомобилей расположен безальтернативный турбомотор серии EA211 объемом 1,5 литра и мощностью 160 лошадиных сил, работающий в паре с роботизированной трансмиссией.По VIN-кодам (с префиксом LFV) видно, что эти хэтчбеки были произведены для китайского рынка.
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россия, авто
По цене "китайца": в России начались продажи Volkswagen Golf 2025 года
"Российская газета": в России начались продажи Volkswagen Golf 2025 года выпуска
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ.
Российские дилеры начали предлагать хэтчбеки Volkswagen Golf восьмого поколения по цене от 3,7 миллиона рублей, говорится
в материале издания "Российская газета".
Согласно изданию, в некоторых регионах эта же модель предлагается за 4,2 миллиона рублей.
Все представленные автомобили — это версии 300 TSI R-Line с одинаковой комплектацией. В нее входят: климат-контроль, 17-дюймовые литые диски, панорамная крыша, анатомические тканевые сиденья, большой сенсорный экран мультимедийной системы.
Под капотом автомобилей расположен безальтернативный турбомотор серии EA211 объемом 1,5 литра и мощностью 160 лошадиных сил, работающий в паре с роботизированной трансмиссией.
По VIN-кодам (с префиксом LFV) видно, что эти хэтчбеки были произведены для китайского рынка.
Россия второй месяц подряд сокращает импорт китайских авто