https://1prime.ru/20250626/avto-858921656.html

По цене "китайца": в России начались продажи Volkswagen Golf 2025 года

По цене "китайца": в России начались продажи Volkswagen Golf 2025 года - 26.06.2025, ПРАЙМ

По цене "китайца": в России начались продажи Volkswagen Golf 2025 года

Российские дилеры начали предлагать хэтчбеки Volkswagen Golf восьмого поколения по цене от 3,7 миллиона рублей, говорится в материале издания "Российская... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T11:55+0300

2025-06-26T11:55+0300

2025-06-26T11:55+0300

россия

авто

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Российские дилеры начали предлагать хэтчбеки Volkswagen Golf восьмого поколения по цене от 3,7 миллиона рублей, говорится в материале издания "Российская газета".Согласно изданию, в некоторых регионах эта же модель предлагается за 4,2 миллиона рублей.Все представленные автомобили — это версии 300 TSI R-Line с одинаковой комплектацией. В нее входят: климат-контроль, 17-дюймовые литые диски, панорамная крыша, анатомические тканевые сиденья, большой сенсорный экран мультимедийной системы.Под капотом автомобилей расположен безальтернативный турбомотор серии EA211 объемом 1,5 литра и мощностью 160 лошадиных сил, работающий в паре с роботизированной трансмиссией.По VIN-кодам (с префиксом LFV) видно, что эти хэтчбеки были произведены для китайского рынка.

https://1prime.ru/20250620/avto-858706357.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто