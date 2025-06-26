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Продажи китайских легковых авто с пробегом в России выросли на 44%

Продажи китайских легковых авто с пробегом в России выросли на 44% - 26.06.2025, ПРАЙМ

Продажи китайских легковых авто с пробегом в России выросли на 44%

Продажи в России легковых автомобилей китайских брендов с пробегом по итогам января-мая 2025 года выросли на 44% в годовом выражении и составили 93,5 тысячи... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T14:05+0300

2025-06-26T14:05+0300

2025-06-26T14:05+0300

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китайские авто

автостат

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Продажи в России легковых автомобилей китайских брендов с пробегом по итогам января-мая 2025 года выросли на 44% в годовом выражении и составили 93,5 тысячи штук, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За первые 5 месяцев 2025 года продажи легковых автомобилей с пробегом китайских брендов составили 93,5 тысячи штук. Это на 44% больше аналогичного периода прошлого года (65 тысяч штук)", - написал он в своем Telegram-канале. Он уточнил, что почти половина этих машин (49,8%) приходится на авто возрастом до трех лет включительно, а 29% приходится на машины в возрасте от двух до трех лет. "Это говорит о том, что многие владельцы китайских авто стараются поменять их на новые перед окончанием гарантийного срока", - считает аналитик. Самыми популярными брендами среди китайских машин с пробегом всех возрастов стали Chery (22,8% продаж), Geely (19,4%) и Haval (13,9%). В пятерку лидеров также вошли Lifan и Changan (8,1% и 6% соответственно). "Самые популярные автомобили с пробегом до 3-х лет: Haval Jolion, Geely Monjaro, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro Max, Omoda C5", - заключил Целиков.

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россия, бизнес, авто, китайские авто, автостат