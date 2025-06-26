Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи китайских легковых авто с пробегом в России выросли на 44% - 26.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250626/avto-858929236.html
Продажи китайских легковых авто с пробегом в России выросли на 44%
Продажи китайских легковых авто с пробегом в России выросли на 44% - 26.06.2025, ПРАЙМ
Продажи китайских легковых авто с пробегом в России выросли на 44%
Продажи в России легковых автомобилей китайских брендов с пробегом по итогам января-мая 2025 года выросли на 44% в годовом выражении и составили 93,5 тысячи... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T14:05+0300
2025-06-26T14:05+0300
россия
бизнес
авто
китайские авто
автостат
https://cdnn.1prime.ru/img/84312/13/843121393_0:3:3166:1784_1920x0_80_0_0_5b5ff0be98f4b7806d8a5a6d603fc8a5.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Продажи в России легковых автомобилей китайских брендов с пробегом по итогам января-мая 2025 года выросли на 44% в годовом выражении и составили 93,5 тысячи штук, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За первые 5 месяцев 2025 года продажи легковых автомобилей с пробегом китайских брендов составили 93,5 тысячи штук. Это на 44% больше аналогичного периода прошлого года (65 тысяч штук)", - написал он в своем Telegram-канале. Он уточнил, что почти половина этих машин (49,8%) приходится на авто возрастом до трех лет включительно, а 29% приходится на машины в возрасте от двух до трех лет. "Это говорит о том, что многие владельцы китайских авто стараются поменять их на новые перед окончанием гарантийного срока", - считает аналитик. Самыми популярными брендами среди китайских машин с пробегом всех возрастов стали Chery (22,8% продаж), Geely (19,4%) и Haval (13,9%). В пятерку лидеров также вошли Lifan и Changan (8,1% и 6% соответственно). "Самые популярные автомобили с пробегом до 3-х лет: Haval Jolion, Geely Monjaro, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro Max, Omoda C5", - заключил Целиков.
https://1prime.ru/20250626/lada-858921976.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84312/13/843121393_435:0:3166:2048_1920x0_80_0_0_63521c56b2c33b025c984bd3c888dba7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, авто, китайские авто, автостат
РОССИЯ, Бизнес, Авто, китайские авто, Автостат
14:05 26.06.2025
 
Продажи китайских легковых авто с пробегом в России выросли на 44%

"Автостат": продажи в России китайских легковых авто в январе-мае выросли на 44%

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Продажи в России легковых автомобилей китайских брендов с пробегом по итогам января-мая 2025 года выросли на 44% в годовом выражении и составили 93,5 тысячи штук, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"За первые 5 месяцев 2025 года продажи легковых автомобилей с пробегом китайских брендов составили 93,5 тысячи штук. Это на 44% больше аналогичного периода прошлого года (65 тысяч штук)", - написал он в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что почти половина этих машин (49,8%) приходится на авто возрастом до трех лет включительно, а 29% приходится на машины в возрасте от двух до трех лет. "Это говорит о том, что многие владельцы китайских авто стараются поменять их на новые перед окончанием гарантийного срока", - считает аналитик.
Самыми популярными брендами среди китайских машин с пробегом всех возрастов стали Chery (22,8% продаж), Geely (19,4%) и Haval (13,9%). В пятерку лидеров также вошли Lifan и Changan (8,1% и 6% соответственно).
"Самые популярные автомобили с пробегом до 3-х лет: Haval Jolion, Geely Monjaro, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro Max, Omoda C5", - заключил Целиков.
Lada Granta
"АвтоВАЗ" начал продажи модификации Lada Granta
12:07
 
РОССИЯБизнесАвтокитайские автоАвтостат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала