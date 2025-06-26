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Белоруссия предложила реализовать в ЕАЭС программу импортозамещения

Белоруссия предложила реализовать в ЕАЭС программу импортозамещения - 26.06.2025, ПРАЙМ

Белоруссия предложила реализовать в ЕАЭС программу импортозамещения

Белоруссия предложила партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) объединить усилия в области импортозамещения и реализовать в рамках союза... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T12:39+0300

2025-06-26T12:39+0300

2025-06-26T12:39+0300

экономика

белоруссия

еаэс

евразийская экономическая комиссия

импортозамещение

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МИНСК, 26 июн - ПРАЙМ. Белоруссия предложила партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) объединить усилия в области импортозамещения и реализовать в рамках союза соответствующую программу, сообщил министр экономики республики Юрий Чеботарь. "Организовывая новые и расширяя действующие производства, мы обеспечим импортонезависимость наших стран, поэтому инициативно мы внесли в комиссию (Евразийская экономическая комиссия - ред.) предложения по разработке единой программы развития кооперации и импортозамещения. Мы предлагаем нашим партнерам по союзу подключиться к этой работе и скоординировать наши действия", - сказал Чеботарь в Минске, выступая на секции в рамках Евразийского экономического форума. Он считает целесообразным скоординировать эту работу с реализацией плана по индустриализации в рамках союза. Еще одна инициатива Белоруссии, по словам Чеботаря, касается организации инвестиционного взаимодействия стран ЕАЭС. Он отметил, что уже сейчас в союзе глубокое взаимное проникновение инвестиций. Чеботарь отметил, что целесообразно разработать комплекс мер по созданию в ЕАЭС благоприятных условий для взаимного капиталовложения, важно, чтобы условия инвестиций были общими. "Мы предложили в том числе ряд практических мер по повышению осведомленности об условиях инвестирования во всех странах союза", - сказал глава минэкономики Белоруссии. В том числе, по его словам, бизнес должен знать о национальном законодательстве стран, о действующих преференциальных режимах в каждой стране союза. "Эта информация должна быть доступна для каждой из стран", - подчеркнул Чеботарь. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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белоруссия, еаэс, евразийская экономическая комиссия, импортозамещение