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ЕАЭС должен увеличить долю в мировой экономике в 1,5-2 раза к 2045 году

ЕАЭС должен увеличить долю в мировой экономике в 1,5-2 раза к 2045 году - 26.06.2025, ПРАЙМ

ЕАЭС должен увеличить долю в мировой экономике в 1,5-2 раза к 2045 году

Министр экономики Белоруссии Юрий Чеботарь заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен ставить перед собой задачи увеличения своей доли в мировой... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T12:55+0300

2025-06-26T12:55+0300

2025-06-26T12:55+0300

экономика

минск

белоруссия

казахстан

еаэс

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МИНСК, 26 июн - ПРАЙМ. Министр экономики Белоруссии Юрий Чеботарь заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен ставить перед собой задачи увеличения своей доли в мировой экономике в 1,5-2 раза к 2045 году. "Надо ставить перед собой амбициозные цели - увеличение доли наших государств, ЕАЭС, в мировой экономике в полтора-два раза к 2045 году", - сказал Чеботарь в Минске, выступая на секции в рамках Евразийского экономического форума. В декабре 2023 года главами государств ЕАЭС была подписана декларация о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь". Декларация определяет задачи союза на среднесрочную перспективу до 2030 года на пути превращения ЕАЭС к 2045 году в самодостаточный, гармонично развитый и привлекательный для всех стран мира макрорегион, обладающий экономико-технологическим и интеллектуальным лидерством и поддерживающий высокий уровень благосостояния населения государств-членов. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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минск

белоруссия

казахстан

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минск, белоруссия, казахстан, еаэс