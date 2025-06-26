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ЕАЭС должен увеличить долю в мировой экономике в 1,5-2 раза к 2045 году
ЕАЭС должен увеличить долю в мировой экономике в 1,5-2 раза к 2045 году - 26.06.2025, ПРАЙМ
ЕАЭС должен увеличить долю в мировой экономике в 1,5-2 раза к 2045 году
Министр экономики Белоруссии Юрий Чеботарь заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен ставить перед собой задачи увеличения своей доли в мировой... | 26.06.2025, ПРАЙМ
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МИНСК, 26 июн - ПРАЙМ. Министр экономики Белоруссии Юрий Чеботарь заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен ставить перед собой задачи увеличения своей доли в мировой экономике в 1,5-2 раза к 2045 году. "Надо ставить перед собой амбициозные цели - увеличение доли наших государств, ЕАЭС, в мировой экономике в полтора-два раза к 2045 году", - сказал Чеботарь в Минске, выступая на секции в рамках Евразийского экономического форума. В декабре 2023 года главами государств ЕАЭС была подписана декларация о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь". Декларация определяет задачи союза на среднесрочную перспективу до 2030 года на пути превращения ЕАЭС к 2045 году в самодостаточный, гармонично развитый и привлекательный для всех стран мира макрорегион, обладающий экономико-технологическим и интеллектуальным лидерством и поддерживающий высокий уровень благосостояния населения государств-членов. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Экономика, МИНСК, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, ЕАЭС
ЕАЭС должен увеличить долю в мировой экономике в 1,5-2 раза к 2045 году
В Минске считают, что доля ЕАЭС в мировой экономике может вырасти в 1,5-2 раза
МИНСК, 26 июн - ПРАЙМ. Министр экономики Белоруссии Юрий Чеботарь заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен ставить перед собой задачи увеличения своей доли в мировой экономике в 1,5-2 раза к 2045 году.
"Надо ставить перед собой амбициозные цели - увеличение доли наших государств, ЕАЭС, в мировой экономике в полтора-два раза к 2045 году", - сказал Чеботарь в Минске, выступая на секции в рамках Евразийского экономического форума.
В декабре 2023 года главами государств ЕАЭС была подписана декларация о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь". Декларация определяет задачи союза на среднесрочную перспективу до 2030 года на пути превращения ЕАЭС к 2045 году в самодостаточный, гармонично развитый и привлекательный для всех стран мира макрорегион, обладающий экономико-технологическим и интеллектуальным лидерством и поддерживающий высокий уровень благосостояния населения государств-членов.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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