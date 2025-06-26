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Лукашенко рассказал о достижениях ЕАЭС

Лукашенко рассказал о достижениях ЕАЭС - 26.06.2025, ПРАЙМ

Лукашенко рассказал о достижениях ЕАЭС

Потенциал ЕАЭС полностью не задействован, нужно удвоить долю организации в мировой экономике, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T18:39+0300

2025-06-26T18:39+0300

2025-06-26T18:56+0300

экономика

минск

еаэс

александр лукашенко

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Потенциал ЕАЭС полностью не задействован, нужно удвоить долю организации в мировой экономике, заявил белорусский президент Александр Лукашенко."Потенциал нашего интеграционного объединения не задействован в полной мере. За следующие десять лет мы должны как минимум удвоить эту цифру, придав новый импульс интеграции", - сказал Лукашенко на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.Он добавил, что, вопреки ожиданиям скептиков, ЕАЭС "не просто функционирует, но и добивается успеха по основным параметрам". По словам главы белорусского государства, взаимный товарооборот стран-участников за десять лет увеличился более чем в два раза.При этом Лукашенко призвал партнеров по ЕАЭС ставить перед объединением новые, более серьезные задачи."Наступает время ЕАЭС 2.0, как мы его называем в Белоруссии: нам нужно ставить перед собой новые, более серьезные задачи и их реализовывать", - сказал президент Белоруссии.Он отметил: "ЕАЭС сегодня вместе с государствами-партнерами - это пятая часть населения мира и самое большое объединение по территории".Вместе с тем Лукашенко добавил, что ЕАЭС занимают первое в мире место по добыче нефти, второе - по добыче газа и производству минеральных удобрений, третье - по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции и по протяженности железных дорог".Крое того, ЕАЭС, по словам белорусского лидера, занимает четвертое место по добыче угля, производству чугуна и стали, мяса и общей протяженности автомобильных дорог."Еще один катализатор роста через сферу услуг - финансовая интеграция. В "ЕАЭС 2.0" инвестиции должны пересекать границы, создавая новые возможности. Необходимо в кратчайшие сроки завершить выполнение задач по формированию общего финансового рынка, подписать и ратифицировать соглашение о стандартизированной лицензии банковских и страховых секторов, о взаимном доступе участников финансового рынка", - сказал Лукашенко.Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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минск, еаэс, александр лукашенко