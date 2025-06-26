Путин выступил на Евразийском экономическом форуме
Путин: РФ будет учитывать в работе по укреплению ЕАЭС все полезные идеи
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин прилетел в Минск для участия в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и выступил на Евразийском экономическом форуме. Представляются вниманию ключевые тезисы выступления российского лидера.
- Россия будет учитывать в работе по укреплению ЕАЭС все полезные идеи и рекомендации, прозвучавшие на евразийском экономическом форуме в Минске;
- ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение, в этом году ЕАЭС исполнилось 10 лет;
- уровень безработицы в Евразийском экономическом союзе сейчас составляет 2,8%, в России - 2,3%. Это один из лучших на сегодняшний день показателей в мире;
- "пятерка" не собирается останавливаться на достигнутом, продолжается работа над укреплением интеграционных механизмов;
- ЕАЭС вносит реальный вклад в создание на нашем общем Евразийском континенте большого пространства партнерства, сотрудничества и экономического роста;
- ЕАЭС всегда открыто для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Активно развиваются взаимовыгодные связи со странами Евразии, Африки, Латинской Америки, укрепляются контакты с многосторонними структурами - это БРИКС, СНГ, ШОС, АСЕАН, Африканский союз и другие;
- диалог России со Всемирным банком сейчас затруднен из-за ангажированности западных финансовых институтов;
- БРИКС работает над созданием цифровой инвестиционной платформы, и подобные инициативы можно реализовать и в ЕАЭС;
- страны ЕАЭС сообща предпринимают усилия для интеграции финансовой инфраструктуры, а финансовые институты ЕАЭС поддерживают контакты с Новым банком развития БРИКС и Азиатским банком развития;
- Россия всячески стремится снизить зависимость от западных финансовых институтов, минимизировать использование иностранных платежных инструментов и сервисов;
- движение в сторону региональных финансовых институтов в мире только ускорится, если замороженные российские активы будут конфискованы;
- в настоящий момент страны ЕАЭС 93% взаимных расчетов осуществляют в национальных валютах;
- Евразийский банк развития оказал поддержку в строительстве Западного скоростного диаметра, кольцевой дороги и развитии аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге;
- конфликт между Ираном и Израилем уже в прошлом;
- остановка конфликта между Ираном и Израилем позволяет рассчитывать на развитие отношений со странами Ближнего Востока, в том числе и с Тегераном.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Евразийский экономический союз был создан 10 лет назад. В это объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. ЕАЭС нацелен на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов. Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4%, тогда как в мире этот показатель составил 3,3%. Совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился более чем на 17% и превышает 2,5 триллиона долларов, объемы промышленного производства выросли на 29,1%, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.