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Путин выступил на Евразийском экономическом форуме

Путин выступил на Евразийском экономическом форуме - 26.06.2025, ПРАЙМ

Путин выступил на Евразийском экономическом форуме

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Минск для участия в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и выступил на Евразийском экономическом | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T19:16+0300

2025-06-26T19:16+0300

2025-06-26T20:34+0300

экономика

владимир путин

еаэс

укрепление

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин прилетел в Минск для участия в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и выступил на Евразийском экономическом форуме. Представляются вниманию ключевые тезисы выступления российского лидера.Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Евразийский экономический союз был создан 10 лет назад. В это объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. ЕАЭС нацелен на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов. Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4%, тогда как в мире этот показатель составил 3,3%. Совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился более чем на 17% и превышает 2,5 триллиона долларов, объемы промышленного производства выросли на 29,1%, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.

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владимир путин, еаэс, укрепление