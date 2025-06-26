Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин выступил на Евразийском экономическом форуме - 26.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250626/eaes-858942546.html
Путин выступил на Евразийском экономическом форуме
Путин выступил на Евразийском экономическом форуме - 26.06.2025, ПРАЙМ
Путин выступил на Евразийском экономическом форуме
Президент РФ Владимир Путин прилетел в Минск для участия в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и выступил на Евразийском экономическом | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T19:16+0300
2025-06-26T20:34+0300
экономика
владимир путин
еаэс
укрепление
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0a/858377780_0:9:3042:1720_1920x0_80_0_0_5b81a88e7a06762f22fe48020776eaa9.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин прилетел в Минск для участия в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и выступил на Евразийском экономическом форуме. Представляются вниманию ключевые тезисы выступления российского лидера.Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Евразийский экономический союз был создан 10 лет назад. В это объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. ЕАЭС нацелен на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов. Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4%, тогда как в мире этот показатель составил 3,3%. Совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился более чем на 17% и превышает 2,5 триллиона долларов, объемы промышленного производства выросли на 29,1%, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.
https://1prime.ru/20250626/eaes-858941721.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0a/858377780_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_41c40811d404957e1893c0794dadf973.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, еаэс, укрепление
Экономика, Владимир Путин, ЕАЭС, укрепление
19:16 26.06.2025 (обновлено: 20:34 26.06.2025)
 
Путин выступил на Евразийском экономическом форуме

Путин: РФ будет учитывать в работе по укреплению ЕАЭС все полезные идеи

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
Президент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин прилетел в Минск для участия в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и выступил на Евразийском экономическом форуме. Представляются вниманию ключевые тезисы выступления российского лидера.
  • Россия будет учитывать в работе по укреплению ЕАЭС все полезные идеи и рекомендации, прозвучавшие на евразийском экономическом форуме в Минске;
  • ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение, в этом году ЕАЭС исполнилось 10 лет;
  • уровень безработицы в Евразийском экономическом союзе сейчас составляет 2,8%, в России - 2,3%. Это один из лучших на сегодняшний день показателей в мире;
  • "пятерка" не собирается останавливаться на достигнутом, продолжается работа над укреплением интеграционных механизмов;
  • ЕАЭС вносит реальный вклад в создание на нашем общем Евразийском континенте большого пространства партнерства, сотрудничества и экономического роста;
  • ЕАЭС всегда открыто для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Активно развиваются взаимовыгодные связи со странами Евразии, Африки, Латинской Америки, укрепляются контакты с многосторонними структурами - это БРИКС, СНГ, ШОС, АСЕАН, Африканский союз и другие;
  • диалог России со Всемирным банком сейчас затруднен из-за ангажированности западных финансовых институтов;
  • БРИКС работает над созданием цифровой инвестиционной платформы, и подобные инициативы можно реализовать и в ЕАЭС;
  • страны ЕАЭС сообща предпринимают усилия для интеграции финансовой инфраструктуры, а финансовые институты ЕАЭС поддерживают контакты с Новым банком развития БРИКС и Азиатским банком развития;
  • Россия всячески стремится снизить зависимость от западных финансовых институтов, минимизировать использование иностранных платежных инструментов и сервисов;
  • движение в сторону региональных финансовых институтов в мире только ускорится, если замороженные российские активы будут конфискованы;
  • в настоящий момент страны ЕАЭС 93% взаимных расчетов осуществляют в национальных валютах;
  • Евразийский банк развития оказал поддержку в строительстве Западного скоростного диаметра, кольцевой дороги и развитии аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге;
  • конфликт между Ираном и Израилем уже в прошлом;
  • остановка конфликта между Ираном и Израилем позволяет рассчитывать на развитие отношений со странами Ближнего Востока, в том числе и с Тегераном.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Евразийский экономический союз был создан 10 лет назад. В это объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. ЕАЭС нацелен на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов. Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4%, тогда как в мире этот показатель составил 3,3%. Совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился более чем на 17% и превышает 2,5 триллиона долларов, объемы промышленного производства выросли на 29,1%, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.
Заседание ВЕЭС под председательством президента РФ В. Путина
Лукашенко рассказал о достижениях ЕАЭС
18:39
 
ЭкономикаВладимир ПутинЕАЭСукрепление
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала