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В ЕЭК рассчитывают на запуск единого рынка электроэнергии ЕАЭС

В ЕЭК рассчитывают на запуск единого рынка электроэнергии ЕАЭС - 26.06.2025, ПРАЙМ

В ЕЭК рассчитывают на запуск единого рынка электроэнергии ЕАЭС

Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев заявил, что с 1 января 2027 года в ЕАЭС должен заработать единый... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T16:23+0300

2025-06-26T16:23+0300

2025-06-26T16:23+0300

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белоруссия

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МИНСК, 26 июн – ПРАЙМ. Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев заявил, что с 1 января 2027 года в ЕАЭС должен заработать единый электроэнергетический рынок. "В настоящее время нами ведется разработка договора о присоединении к общему электроэнергорынку и его регламентов. Из десяти регламентов уже четыре приняты. Я очень надеюсь, что до конца года мы уже остальные примем. И на следующий год в тестовом режиме мы уже придем к общему электроэнергетическому рынку – с 1 января 2027 года", - сказал Кожошев. Он подчеркнул, что электроэнергетическая сфера – "чемпион" с точки зрения формирования общих энергетических рынков ЕАЭС. "Мы добились в электроэнергетике больших результатов в части формирования общего рынка: за последние два года нами приняты четыре правила. Это правило определения и распределения пропускной способности, правило доступа, правило взаимной торговли и правило информационного обмена на общем рынке. Также определены операторы централизованной торговли по срочным контрактам из трех стран и операторы на сутки вперед", - рассказал министр ЕЭК. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. Тема пленарного заседания - "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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минск, белоруссия, казахстан, еаэс