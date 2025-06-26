https://1prime.ru/20250626/evrosoyuz-858945808.html

В ЕС назвали размер помощи Киеву в 2025 году, включая доходы от активов РФ

В ЕС назвали размер помощи Киеву в 2025 году, включая доходы от активов РФ - 26.06.2025, ПРАЙМ

В ЕС назвали размер помощи Киеву в 2025 году, включая доходы от активов РФ

ЕС в 2025 году предоставит Украине 30,6 млрд евро финансовой поддержки, в том числе из доходов от замороженных активов РФ, говорится в итоговом заявлении... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T22:06+0300

2025-06-26T22:06+0300

2025-06-26T22:06+0300

спецоперация на украине

евросоюз

помощь украине

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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - ПРАЙМ. ЕС в 2025 году предоставит Украине 30,6 млрд евро финансовой поддержки, в том числе из доходов от замороженных активов РФ, говорится в итоговом заявлении саммита. Документ поддержали 26 из 27 стран сообщества, одна страна воздержалась. Ранее такие выводы по украинской тематике отказывалась поддерживать Венгрия. "ЕС продолжит оказывать Украине регулярную и предсказуемую финансовую поддержку в долгосрочной перспективе. В 2025 году ЕС предоставит 30,6 млрд евро, из которых 3,5 млрд евро уже были выделены в рамках фонда для Украины и 7 млрд евро - по инициативе G7, которая погашается за счет непредвиденных прибылей, полученных от иммобилизованных российских активов", - указывается в документе. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://1prime.ru/20250624/niderlandy--858837196.html

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евросоюз, помощь украине