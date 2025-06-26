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В ЕС назвали размер помощи Киеву в 2025 году, включая доходы от активов РФ - 26.06.2025, ПРАЙМ
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В ЕС назвали размер помощи Киеву в 2025 году, включая доходы от активов РФ
В ЕС назвали размер помощи Киеву в 2025 году, включая доходы от активов РФ - 26.06.2025, ПРАЙМ
В ЕС назвали размер помощи Киеву в 2025 году, включая доходы от активов РФ
ЕС в 2025 году предоставит Украине 30,6 млрд евро финансовой поддержки, в том числе из доходов от замороженных активов РФ, говорится в итоговом заявлении... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T22:06+0300
2025-06-26T22:06+0300
спецоперация на украине
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - ПРАЙМ. ЕС в 2025 году предоставит Украине 30,6 млрд евро финансовой поддержки, в том числе из доходов от замороженных активов РФ, говорится в итоговом заявлении саммита. Документ поддержали 26 из 27 стран сообщества, одна страна воздержалась. Ранее такие выводы по украинской тематике отказывалась поддерживать Венгрия. "ЕС продолжит оказывать Украине регулярную и предсказуемую финансовую поддержку в долгосрочной перспективе. В 2025 году ЕС предоставит 30,6 млрд евро, из которых 3,5 млрд евро уже были выделены в рамках фонда для Украины и 7 млрд евро - по инициативе G7, которая погашается за счет непредвиденных прибылей, полученных от иммобилизованных российских активов", - указывается в документе. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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евросоюз, помощь украине
Спецоперация на Украине, Евросоюз, помощь Украине
22:06 26.06.2025
 
В ЕС назвали размер помощи Киеву в 2025 году, включая доходы от активов РФ

ЕС в 2025 году выделит Киеву €30,6 млрд, в том числе за счет российских активов

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - ПРАЙМ. ЕС в 2025 году предоставит Украине 30,6 млрд евро финансовой поддержки, в том числе из доходов от замороженных активов РФ, говорится в итоговом заявлении саммита.
Документ поддержали 26 из 27 стран сообщества, одна страна воздержалась. Ранее такие выводы по украинской тематике отказывалась поддерживать Венгрия.
"ЕС продолжит оказывать Украине регулярную и предсказуемую финансовую поддержку в долгосрочной перспективе. В 2025 году ЕС предоставит 30,6 млрд евро, из которых 3,5 млрд евро уже были выделены в рамках фонда для Украины и 7 млрд евро - по инициативе G7, которая погашается за счет непредвиденных прибылей, полученных от иммобилизованных российских активов", - указывается в документе.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаг Нидерландов, Роттердам - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи на 175 миллионов евро
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Спецоперация на УкраинеЕвросоюзпомощь Украине
 
 
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