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Венгрия и Турция в июле увеличат объем транзита газа

Венгрия и Турция в июле увеличат объем транзита газа - 26.06.2025, ПРАЙМ

Венгрия и Турция в июле увеличат объем транзита газа

Венгерская нефтегазовая компания MVM и турецкая BOTAŞ договорились, что объем транзита российского газа по трубопроводу "Турецкий поток" в июле будет увеличен... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T16:06+0300

2025-06-26T16:06+0300

2025-06-26T16:06+0300

энергетика

венгрия

турция

газопровод "турецкий поток"

botaş

mvm

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газ

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БУДАПЕШТ, 26 июн - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MVM и турецкая BOTAŞ договорились, что объем транзита российского газа по трубопроводу "Турецкий поток" в июле будет увеличен на 750 тысяч кубометров в день, потом соглашение может быть продлено на август и сентябрь, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Было достигнуто соглашение между MVM и турецкой газотранспортной компанией BOTAŞ, согласно которому мы в июле будем ежедневно добавлять к поставкам дополнительные 750 тысяч кубометров природного газа, и надеемся, это соглашение также будет заключено на август и сентябрь", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось на его YouTube-канале. Министр сообщил, что сейчас Венгрия получает из России по "Турецкому потоку" более 21 миллиона кубометров газа в сутки и рассчитывает к концу 2025 года побить прошлогодний рекорд по объему поставок российского газа. По его словам, значимость "Турецкого потока" для Венгрии в последнее время возросла, поскольку Брюссель работает над реализацией плана по запрету на импорт нефти и газа из России, в таком случае коммунальные расходы для венгров выросли бы в два-три раза. Сийярто также отметил, что венгерская энергокомпания MOL и турецкая нефтяная компания TPAO после успешной совместной работы в России и Азербайджане "работают над совместной разведкой и добычей на новых месторождениях в Турции, Сирии и Ливии", а также будут разрабатывать два месторождения нефти в Венгрии. Сийярто 19 июня заявил в рамках ПМЭФ, что Венгрия в 2025 году планирует импортировать из России 8-8,5 миллиардов кубометров газа. Министр выразил надежду, что в 2026 году будут примерно такие же объемы поставок. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что в 2024 году Россия поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа.

https://1prime.ru/20250626/siyyarto-858918520.html

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венгрия, турция, газопровод "турецкий поток", botaş, mvm, петер сийярто, газ