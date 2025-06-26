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Венгрия и Турция в июле увеличат объем транзита газа - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Венгрия и Турция в июле увеличат объем транзита газа
Венгрия и Турция в июле увеличат объем транзита газа - 26.06.2025, ПРАЙМ
Венгрия и Турция в июле увеличат объем транзита газа
Венгерская нефтегазовая компания MVM и турецкая BOTAŞ договорились, что объем транзита российского газа по трубопроводу "Турецкий поток" в июле будет увеличен... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T16:06+0300
2025-06-26T16:06+0300
энергетика
венгрия
турция
газопровод "турецкий поток"
botaş
mvm
петер сийярто
газ
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БУДАПЕШТ, 26 июн - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MVM и турецкая BOTAŞ договорились, что объем транзита российского газа по трубопроводу "Турецкий поток" в июле будет увеличен на 750 тысяч кубометров в день, потом соглашение может быть продлено на август и сентябрь, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Было достигнуто соглашение между MVM и турецкой газотранспортной компанией BOTAŞ, согласно которому мы в июле будем ежедневно добавлять к поставкам дополнительные 750 тысяч кубометров природного газа, и надеемся, это соглашение также будет заключено на август и сентябрь", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось на его YouTube-канале. Министр сообщил, что сейчас Венгрия получает из России по "Турецкому потоку" более 21 миллиона кубометров газа в сутки и рассчитывает к концу 2025 года побить прошлогодний рекорд по объему поставок российского газа. По его словам, значимость "Турецкого потока" для Венгрии в последнее время возросла, поскольку Брюссель работает над реализацией плана по запрету на импорт нефти и газа из России, в таком случае коммунальные расходы для венгров выросли бы в два-три раза. Сийярто также отметил, что венгерская энергокомпания MOL и турецкая нефтяная компания TPAO после успешной совместной работы в России и Азербайджане "работают над совместной разведкой и добычей на новых месторождениях в Турции, Сирии и Ливии", а также будут разрабатывать два месторождения нефти в Венгрии. Сийярто 19 июня заявил в рамках ПМЭФ, что Венгрия в 2025 году планирует импортировать из России 8-8,5 миллиардов кубометров газа. Министр выразил надежду, что в 2026 году будут примерно такие же объемы поставок. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что в 2024 году Россия поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа.
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венгрия
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венгрия, турция, газопровод "турецкий поток", botaş, mvm, петер сийярто, газ
Энергетика, ВЕНГРИЯ, ТУРЦИЯ, Газопровод "Турецкий поток", Botaş, MVM, Петер Сийярто, Газ
16:06 26.06.2025
 
Венгрия и Турция в июле увеличат объем транзита газа

Сийярто: Венгрия и Турция увеличат в июле объем транзита газа на 750 тыс кубометров в день

© Фото : "Турецкий поток"Очистка символического сварного стыка "Турецкого потока"
Очистка символического сварного стыка Турецкого потока - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© Фото : "Турецкий поток"
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БУДАПЕШТ, 26 июн - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MVM и турецкая BOTAŞ договорились, что объем транзита российского газа по трубопроводу "Турецкий поток" в июле будет увеличен на 750 тысяч кубометров в день, потом соглашение может быть продлено на август и сентябрь, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Было достигнуто соглашение между MVM и турецкой газотранспортной компанией BOTAŞ, согласно которому мы в июле будем ежедневно добавлять к поставкам дополнительные 750 тысяч кубометров природного газа, и надеемся, это соглашение также будет заключено на август и сентябрь", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось на его YouTube-канале.
Министр сообщил, что сейчас Венгрия получает из России по "Турецкому потоку" более 21 миллиона кубометров газа в сутки и рассчитывает к концу 2025 года побить прошлогодний рекорд по объему поставок российского газа.
По его словам, значимость "Турецкого потока" для Венгрии в последнее время возросла, поскольку Брюссель работает над реализацией плана по запрету на импорт нефти и газа из России, в таком случае коммунальные расходы для венгров выросли бы в два-три раза.
Сийярто также отметил, что венгерская энергокомпания MOL и турецкая нефтяная компания TPAO после успешной совместной работы в России и Азербайджане "работают над совместной разведкой и добычей на новых месторождениях в Турции, Сирии и Ливии", а также будут разрабатывать два месторождения нефти в Венгрии.
Сийярто 19 июня заявил в рамках ПМЭФ, что Венгрия в 2025 году планирует импортировать из России 8-8,5 миллиардов кубометров газа. Министр выразил надежду, что в 2026 году будут примерно такие же объемы поставок. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что в 2024 году Россия поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа.
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ЭнергетикаВЕНГРИЯТУРЦИЯГазопровод "Турецкий поток"BotaşMVMПетер СийяртоГаз
 
 
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