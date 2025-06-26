https://1prime.ru/20250626/iran-858927381.html

Верховный лидер Ирана заявил о победе страны в противостоянии с США

Верховный лидер Ирана заявил о победе страны в противостоянии с США - 26.06.2025, ПРАЙМ

Верховный лидер Ирана заявил о победе страны в противостоянии с США

Тегеран одержал победу в противостоянии с США после того, как Вашингтон нанес удары по ядерным объектам Ирана, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T13:42+0300

2025-06-26T13:42+0300

2025-06-26T13:42+0300

политика

иран

сша

али хаменеи

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/83753/74/837537437_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_e4dbedb6334221e35941e8097a3a33ea.jpg

ТЕГЕРАН, 26 июн – ПРАЙМ. Тегеран одержал победу в противостоянии с США после того, как Вашингтон нанес удары по ядерным объектам Ирана, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Ранее Хаменеи заявил о победе Ирана над Израилем в результате 12-дневного противостояния. "Второе поздравление связано с победой нашего любимого Ирана над американским режимом. США вступили в прямой конфликт (с Ираном – ред.), поскольку они понимали, Израиль будет полностью уничтожен. Но они не достигли никаких результатов. Здесь снова победил Иран, дав в ответ США суровую пощечину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Хаменеи. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://1prime.ru/20250626/iran-858925833.html

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, сша, али хаменеи, дональд трамп