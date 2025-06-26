https://1prime.ru/20250626/iran-858929861.html

Лидер Ирана пригрозил ответом США в случае агрессии

Лидер Ирана пригрозил ответом США в случае агрессии - 26.06.2025, ПРАЙМ

Лидер Ирана пригрозил ответом США в случае агрессии

Иран может предпринять действия против "важных центров" США на Ближнем Востоке, когда посчитает нужным, если против Ирана будет агрессия, заявил верховный лидер | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T14:12+0300

2025-06-26T14:12+0300

2025-06-26T14:12+0300

политика

иран

али хаменеи

сша

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ТЕГЕРАН, 26 июн - ПРАЙМ. Иран может предпринять действия против "важных центров" США на Ближнем Востоке, когда посчитает нужным, если против Ирана будет агрессия, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. "Произошло крупное событие. То, что у Ирана может быть доступ к важным центрам в регионе и в любое время, когда это будет необходимо, он может предпринять действия против важных центров США в регионе - это событие не малое, а великое. И в будущем его повторение возможно. В случае, если будет агрессия, тогда плата и потери врага и агрессора будут, безусловно, высокими", - приводит слова Хаменеи его пресс-служба. Удары Ирана по американской базе Эль-Удейд в Катаре он назвал мощной пощечиной США.

https://1prime.ru/20250626/iran-858927381.html

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иран, али хаменеи, сша