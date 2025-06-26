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Лидер Ирана пригрозил ответом США в случае агрессии - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Лидер Ирана пригрозил ответом США в случае агрессии
Лидер Ирана пригрозил ответом США в случае агрессии - 26.06.2025, ПРАЙМ
Лидер Ирана пригрозил ответом США в случае агрессии
Иран может предпринять действия против "важных центров" США на Ближнем Востоке, когда посчитает нужным, если против Ирана будет агрессия, заявил верховный лидер | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T14:12+0300
2025-06-26T14:12+0300
политика
иран
али хаменеи
сша
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ТЕГЕРАН, 26 июн - ПРАЙМ. Иран может предпринять действия против "важных центров" США на Ближнем Востоке, когда посчитает нужным, если против Ирана будет агрессия, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. "Произошло крупное событие. То, что у Ирана может быть доступ к важным центрам в регионе и в любое время, когда это будет необходимо, он может предпринять действия против важных центров США в регионе - это событие не малое, а великое. И в будущем его повторение возможно. В случае, если будет агрессия, тогда плата и потери врага и агрессора будут, безусловно, высокими", - приводит слова Хаменеи его пресс-служба. Удары Ирана по американской базе Эль-Удейд в Катаре он назвал мощной пощечиной США.
https://1prime.ru/20250626/iran-858927381.html
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иран, али хаменеи, сша
Политика, ИРАН, Али Хаменеи, США
14:12 26.06.2025
 
Лидер Ирана пригрозил ответом США в случае агрессии

Хаменеи: Иран готов перейти к действиям против США на Ближнем Востоке в случае агрессии

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ТЕГЕРАН, 26 июн - ПРАЙМ. Иран может предпринять действия против "важных центров" США на Ближнем Востоке, когда посчитает нужным, если против Ирана будет агрессия, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
"Произошло крупное событие. То, что у Ирана может быть доступ к важным центрам в регионе и в любое время, когда это будет необходимо, он может предпринять действия против важных центров США в регионе - это событие не малое, а великое. И в будущем его повторение возможно. В случае, если будет агрессия, тогда плата и потери врага и агрессора будут, безусловно, высокими", - приводит слова Хаменеи его пресс-служба.
Удары Ирана по американской базе Эль-Удейд в Катаре он назвал мощной пощечиной США.
Руководитель Исламской Республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
Верховный лидер Ирана заявил о победе страны в противостоянии с США
13:42
 
ПолитикаИРАНАли ХаменеиСША
 
 
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