https://1prime.ru/20250626/iran-858929861.html
Лидер Ирана пригрозил ответом США в случае агрессии
Лидер Ирана пригрозил ответом США в случае агрессии - 26.06.2025, ПРАЙМ
Лидер Ирана пригрозил ответом США в случае агрессии
Иран может предпринять действия против "важных центров" США на Ближнем Востоке, когда посчитает нужным, если против Ирана будет агрессия, заявил верховный лидер | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T14:12+0300
2025-06-26T14:12+0300
2025-06-26T14:12+0300
политика
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ТЕГЕРАН, 26 июн - ПРАЙМ. Иран может предпринять действия против "важных центров" США на Ближнем Востоке, когда посчитает нужным, если против Ирана будет агрессия, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. "Произошло крупное событие. То, что у Ирана может быть доступ к важным центрам в регионе и в любое время, когда это будет необходимо, он может предпринять действия против важных центров США в регионе - это событие не малое, а великое. И в будущем его повторение возможно. В случае, если будет агрессия, тогда плата и потери врага и агрессора будут, безусловно, высокими", - приводит слова Хаменеи его пресс-служба. Удары Ирана по американской базе Эль-Удейд в Катаре он назвал мощной пощечиной США.
https://1prime.ru/20250626/iran-858927381.html
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Политика, ИРАН, Али Хаменеи, США
Лидер Ирана пригрозил ответом США в случае агрессии
Хаменеи: Иран готов перейти к действиям против США на Ближнем Востоке в случае агрессии
ТЕГЕРАН, 26 июн - ПРАЙМ. Иран может предпринять действия против "важных центров" США на Ближнем Востоке, когда посчитает нужным, если против Ирана будет агрессия, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
"Произошло крупное событие. То, что у Ирана может быть доступ к важным центрам в регионе и в любое время, когда это будет необходимо, он может предпринять действия против важных центров США в регионе - это событие не малое, а великое. И в будущем его повторение возможно. В случае, если будет агрессия, тогда плата и потери врага и агрессора будут, безусловно, высокими", - приводит слова Хаменеи его пресс-служба.
Удары Ирана по американской базе Эль-Удейд в Катаре он назвал мощной пощечиной США.
Верховный лидер Ирана заявил о победе страны в противостоянии с США