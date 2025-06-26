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Иран не пойдет на капитуляцию, заявил Хаменеи - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Иран не пойдет на капитуляцию, заявил Хаменеи
Иран не пойдет на капитуляцию, заявил Хаменеи - 26.06.2025, ПРАЙМ
Иран не пойдет на капитуляцию, заявил Хаменеи
США будут довольны только иранской капитуляцией, но Тегеран на нее не пойдет, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T14:31+0300
2025-06-26T14:31+0300
политика
иран
тегеран
сша
али хаменеи
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ТЕГЕРАН, 26 июн - ПРАЙМ. США будут довольны только иранской капитуляцией, но Тегеран на нее не пойдет, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. "В одном из заявлений американские власти сказали, что Иран должен капитулировать. И речь тут не об обогащении, не о ядерной промышленности, речь о том, чтобы Иран сдался. Конечно, это весьма громкие слова для президента США", - сказал Хаменеи, чьи слова приводит его пресс-служба. По его словам, Вашингтон с самого начала Исламской революции 1979 года бросал вызовы Ирану, приводя каждый раз различные предлоги: "один раз права человека, другой - защиту демократии, еще один раз - права женщин, потом обогащение (урана) и сам ядерный вопрос, как-то раз и вопросы ракетостроения". "Он (президент США) показал правду, дав понять, что американцы будут довольны только капитуляцией Ирана - не меньше. Это важный момент", - отметил Хаменеи, добавив, что "этого никогда не произойдет".
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иран, тегеран, сша, али хаменеи
Политика, ИРАН, Тегеран, США, Али Хаменеи
14:31 26.06.2025
 
Иран не пойдет на капитуляцию, заявил Хаменеи

Хаменеи: США будут довольны иранской капитуляцией, но Тегеран на нее не пойдет

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРуководитель Исламской Республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи
Руководитель Исламской Республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ТЕГЕРАН, 26 июн - ПРАЙМ. США будут довольны только иранской капитуляцией, но Тегеран на нее не пойдет, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
"В одном из заявлений американские власти сказали, что Иран должен капитулировать. И речь тут не об обогащении, не о ядерной промышленности, речь о том, чтобы Иран сдался. Конечно, это весьма громкие слова для президента США", - сказал Хаменеи, чьи слова приводит его пресс-служба.
По его словам, Вашингтон с самого начала Исламской революции 1979 года бросал вызовы Ирану, приводя каждый раз различные предлоги: "один раз права человека, другой - защиту демократии, еще один раз - права женщин, потом обогащение (урана) и сам ядерный вопрос, как-то раз и вопросы ракетостроения".
"Он (президент США) показал правду, дав понять, что американцы будут довольны только капитуляцией Ирана - не меньше. Это важный момент", - отметил Хаменеи, добавив, что "этого никогда не произойдет".
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
Лидер Ирана пригрозил ответом США в случае агрессии
14:12
 
ПолитикаИРАНТегеранСШААли Хаменеи
 
 
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