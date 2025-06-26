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Хаменеи планирует сделать первое после завершения конфликта заявление - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Хаменеи планирует сделать первое после завершения конфликта заявление
Хаменеи планирует сделать первое после завершения конфликта заявление - 26.06.2025, ПРАЙМ
Хаменеи планирует сделать первое после завершения конфликта заявление
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи планирует сделать первое после окончания конфликта с Израилем и бомбардировок США иранских ядерных объектов заявление,... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T12:48+0300
2025-06-26T12:48+0300
политика
иран
сша
израиль
али хаменеи
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ТЕГЕРАН, 26 июн - ПРАЙМ. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи планирует сделать первое после окончания конфликта с Израилем и бомбардировок США иранских ядерных объектов заявление, сообщила его пресс-служба. "Третье послание верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи будет опубликовано в течение нескольких минут", - говорится в сообщении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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иран, сша, израиль, али хаменеи, дональд трамп
Политика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Али Хаменеи, Дональд Трамп
12:48 26.06.2025
 
Хаменеи планирует сделать первое после завершения конфликта заявление

Хаменеи планирует сделать первое после окончания конфликта с Израилем заявление

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРуководитель Исламской Республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи
Руководитель Исламской Республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ТЕГЕРАН, 26 июн - ПРАЙМ. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи планирует сделать первое после окончания конфликта с Израилем и бомбардировок США иранских ядерных объектов заявление, сообщила его пресс-служба.
"Третье послание верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи будет опубликовано в течение нескольких минут", - говорится в сообщении.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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ПолитикаИРАНСШАИЗРАИЛЬАли ХаменеиДональд Трамп
 
 
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