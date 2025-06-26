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Президент Кубы предложил создать на острове логистический хаб для ЕАЭС
Президент Кубы предложил создать на острове логистический хаб для ЕАЭС - 26.06.2025, ПРАЙМ
Президент Кубы предложил создать на острове логистический хаб для ЕАЭС
Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес предложил создать на острове логистический хаб, чтобы он стал отправной точкой для товаров государств-членов... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T19:42+0300
2025-06-26T19:42+0300
2025-06-26T19:43+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес предложил создать на острове логистический хаб, чтобы он стал отправной точкой для товаров государств-членов ЕАЭС в страны Латинской Америки. "Направляется инициатива для использования Кубы как логистического и инвестиционного хаба, используя возможности особой экономической зоны... географические преимущества нашего острова, чтобы он стал отправной точкой расширения евразийской продукции на латиноамериканский и карибский регион", - сказал глава государства на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске. Президент добавил, что речь может идти о логистическом центре, который мог бы принимать и распространять грузы из стран-участниц ЕАЭС в Латинской Америке и наоборот. "Вместе с этим будем способствовать транзиту и расширению экспортного потенциала стран союза", - подчеркнул кубинский лидер. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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куба, логистический хаб, еаэс, товары
Экономика, КУБА, логистический хаб, ЕАЭС, товары
Президент Кубы предложил создать на острове логистический хаб для ЕАЭС
Президент Кубы предложил создать на острове логистический хаб для товаров из ЕАЭС
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес предложил создать на острове логистический хаб, чтобы он стал отправной точкой для товаров государств-членов ЕАЭС в страны Латинской Америки.
"Направляется инициатива для использования Кубы как логистического и инвестиционного хаба, используя возможности особой экономической зоны... географические преимущества нашего острова, чтобы он стал отправной точкой расширения евразийской продукции на латиноамериканский и карибский регион", - сказал глава государства на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.
Президент добавил, что речь может идти о логистическом центре, который мог бы принимать и распространять грузы из стран-участниц ЕАЭС в Латинской Америке и наоборот.
"Вместе с этим будем способствовать транзиту и расширению экспортного потенциала стран союза", - подчеркнул кубинский лидер.
Россия и Куба планируют создать логистический центр
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.