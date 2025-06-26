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Президент Кубы предложил создать на острове логистический хаб для ЕАЭС

Президент Кубы предложил создать на острове логистический хаб для ЕАЭС - 26.06.2025, ПРАЙМ

Президент Кубы предложил создать на острове логистический хаб для ЕАЭС

Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес предложил создать на острове логистический хаб, чтобы он стал отправной точкой для товаров государств-членов... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T19:42+0300

2025-06-26T19:42+0300

2025-06-26T19:43+0300

экономика

куба

логистический хаб

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес предложил создать на острове логистический хаб, чтобы он стал отправной точкой для товаров государств-членов ЕАЭС​ в страны Латинской Америки. "Направляется инициатива для использования Кубы как логистического и инвестиционного хаба, используя возможности особой экономической зоны... географические преимущества нашего острова, чтобы он стал отправной точкой расширения евразийской продукции на латиноамериканский и карибский регион", - сказал глава государства на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске. Президент добавил, что речь может идти о логистическом центре, который мог бы принимать и распространять грузы из стран-участниц ЕАЭС в Латинской Америке и наоборот. "Вместе с этим будем способствовать транзиту и расширению экспортного потенциала стран союза", - подчеркнул кубинский лидер. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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куба, логистический хаб, еаэс, товары