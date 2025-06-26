https://1prime.ru/20250626/lada-858921976.html

"АвтоВАЗ" начал продажи модификации Lada Granta

"АвтоВАЗ" начал продажи модификации Lada Granta - 26.06.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" начал продажи модификации Lada Granta

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал продажи модификации автомобиля Lada Granta с увеличенным дорожным просветом в кузове лифтбек - Active Cross, цена... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T12:07+0300

2025-06-26T12:07+0300

2025-06-26T12:07+0300

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lada granta

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал продажи модификации автомобиля Lada Granta с увеличенным дорожным просветом в кузове лифтбек - Active Cross, цена базовой версии начинается от 1 185 000 рублей, сообщила пресс-служба производителя. "АвтоВАЗ" объявляет о старте продаж новой Lada Granta – лифтбека в исполнении Active Cross. Автомобиль отличается увеличенным дорожным просветом и контрастным обвесом кузова. Кросс-лифтбек – уникальный формат автомобиля, впервые появившийся в гамме Lada", - говорится в сообщении. Базовой для данной модели является комплектация Comfort, включающая 8-клапанный двигатель мощностью 90 лошадиных сил и механическую коробку передач, а также кондиционер, две подушки безопасности, обогрев передних сидений и зеркал, аудиосистему. Стартовая цена такой модели начинается от 1 185 000 рублей. Версия с 16-клапанным двигателем мощностью 106 лошадиных сил и механической коробкой передач дополнительно оснащена мильтимедиа Lada EnjoY Pro, а также камерой заднего вида, парктроником, круиз-контролем и электростеклоподъемниками передних дверей. В данной комплектации стартовая цена на машину составляет 1 370 000 рублей. В "АвтоВАЗе" отметили, что одновременно со стартом продаж новинки в цветовой палитре всех Lada Granta появился красный оттенок "Фламенко".

https://1prime.ru/20250626/avto-858921656.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, бизнес, автоваз, lada granta