https://1prime.ru/20250626/lada-858921976.html
"АвтоВАЗ" начал продажи модификации Lada Granta
"АвтоВАЗ" начал продажи модификации Lada Granta - 26.06.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" начал продажи модификации Lada Granta
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал продажи модификации автомобиля Lada Granta с увеличенным дорожным просветом в кузове лифтбек - Active Cross, цена... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T12:07+0300
2025-06-26T12:07+0300
2025-06-26T12:07+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал продажи модификации автомобиля Lada Granta с увеличенным дорожным просветом в кузове лифтбек - Active Cross, цена базовой версии начинается от 1 185 000 рублей, сообщила пресс-служба производителя. "АвтоВАЗ" объявляет о старте продаж новой Lada Granta – лифтбека в исполнении Active Cross. Автомобиль отличается увеличенным дорожным просветом и контрастным обвесом кузова. Кросс-лифтбек – уникальный формат автомобиля, впервые появившийся в гамме Lada", - говорится в сообщении. Базовой для данной модели является комплектация Comfort, включающая 8-клапанный двигатель мощностью 90 лошадиных сил и механическую коробку передач, а также кондиционер, две подушки безопасности, обогрев передних сидений и зеркал, аудиосистему. Стартовая цена такой модели начинается от 1 185 000 рублей. Версия с 16-клапанным двигателем мощностью 106 лошадиных сил и механической коробкой передач дополнительно оснащена мильтимедиа Lada EnjoY Pro, а также камерой заднего вида, парктроником, круиз-контролем и электростеклоподъемниками передних дверей. В данной комплектации стартовая цена на машину составляет 1 370 000 рублей. В "АвтоВАЗе" отметили, что одновременно со стартом продаж новинки в цветовой палитре всех Lada Granta появился красный оттенок "Фламенко".
https://1prime.ru/20250626/avto-858921656.html
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авто, бизнес, автоваз, lada granta
Авто, Бизнес, АвтоВАЗ, Lada Granta
"АвтоВАЗ" начал продажи модификации Lada Granta
"АвтоВАЗ": цены на модификацию Lada Granta Active Cross стартуют от 1,2 миллиона рублей
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал продажи модификации автомобиля Lada Granta с увеличенным дорожным просветом в кузове лифтбек - Active Cross, цена базовой версии начинается от 1 185 000 рублей, сообщила пресс-служба производителя.
"АвтоВАЗ" объявляет о старте продаж новой Lada Granta – лифтбека в исполнении Active Cross. Автомобиль отличается увеличенным дорожным просветом и контрастным обвесом кузова. Кросс-лифтбек – уникальный формат автомобиля, впервые появившийся в гамме Lada", - говорится в сообщении.
Базовой для данной модели является комплектация Comfort, включающая 8-клапанный двигатель мощностью 90 лошадиных сил и механическую коробку передач, а также кондиционер, две подушки безопасности, обогрев передних сидений и зеркал, аудиосистему. Стартовая цена такой модели начинается от 1 185 000 рублей.
Версия с 16-клапанным двигателем мощностью 106 лошадиных сил и механической коробкой передач дополнительно оснащена мильтимедиа Lada EnjoY Pro, а также камерой заднего вида, парктроником, круиз-контролем и электростеклоподъемниками передних дверей. В данной комплектации стартовая цена на машину составляет 1 370 000 рублей.
В "АвтоВАЗе" отметили, что одновременно со стартом продаж новинки в цветовой палитре всех Lada Granta появился красный оттенок "Фламенко".
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