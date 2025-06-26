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В Минске открывается Евразийский экономический форум

В Минске открывается Евразийский экономический форум - 26.06.2025, ПРАЙМ

В Минске открывается Евразийский экономический форум

В белорусской столице открывается двухдневный Евразийский экономический форум – главное деловое мероприятие Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в году... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T00:30+0300

2025-06-26T00:30+0300

2025-06-26T00:30+0300

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МИНСК, 26 июн - ПРАЙМ. В белорусской столице открывается двухдневный Евразийский экономический форум – главное деловое мероприятие Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в году. Центральным событием форума станет пленарное заседание, в котором примут участие лидеры стран ЕАЭС. Форум проходит в Минске в связи с председательством Белоруссии в ЕАЭС и его проведение приурочено к заседанию Высшего совета ЕАЭС. В состав союза входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения. Обычно на форум приглашаются главы государств-членов ЕАЭС, руководители государств-наблюдателей при союзе, другие высокопоставленные почетные гости от иностранных государств, представители бизнес-сообществ. Тема пленарного заседания в этом году - "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы". Все лидеры, приезжающие в Минск, примут в нем участие, кроме премьера-министра Армении Никола Пашиняна, который примет участие заочно - по видеосвязи, рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Таким образом, в заседании будут участвовать президенты России Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Киргизии Садыр Жапаров. Президент России Владимир Путин на форуме даст оценку роли ЕврАзЭс в формировании новой многополярной архитектуры и выскажется по перспективам сотрудничества объединения с глобальными и региональными финансовыми инфраструктурами, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Говоря о составе российской делегации, Ушаков заявил, что в нее войдет он сам, вице-премьер Алексей Оверчук, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков помощник президента Максим Орешкин, заместители министров транспорта, финансов, экономического развития, энергетики и МИД Дмитрий Зверев, Алексей Сазанов, Дмитрий Вольвач, Петр Конюшенко и Александр Панкин. Вообще форум ожидается масштабный – его участниками станут более 2,7 тысячи человек из 33 стран в программе проведение шести крупных тематических блоков, включающих 35 мероприятий, сообщила пресс-служба президента Белоруссии. Пройдут мероприятия на площадке Минского международного выставочного центра. Вице-премьер Белоруссии Наталья Петкевич, которая представляет страну в органах ЕАЭС, сообщила, что Минску удалось согласовать все вопросы по Евразийскому форуму, дискуссионные панели и те акценты, которые белорусы хотели расставить по архитектуре форума. В частности, будут обсуждаться такие вопросы, как информационное пространство в рамках ЕАЭС, вопросы образовательные с точки зрения трудовых кадров и обеспечения трудовыми ресурсами стран союза и ряд других вопросов. Белоруссия готовит несколько десятков мероприятий на евразийском форуме, главной целью встречи будет определить план реализации "Евразийского экономического пути", сообщила журналистам замминистра экономики Белоруссии Алеся Абраменко. В стратегическом блоке будет сессия, касающаяся 10 лет евразийской экономической интеграции, чего мы достигли, подведения итогов. Будет блок, посвященный технологическому суверенитету, будет интересная сессия, которая будет касаться ядерного оборудования, ядерной медицины. Будет большой блок по транспортной связанности. Будут сессии, которые касаются качества, стандартизации, развития стандартов, что нужно для того, чтобы эти стандарты соответствовали мировому уровню. В рамках форума вместе с министерством информации организована сессия, которая касается формирования информационного пространства и возможности позиционирования ЕАЭС через различные инструменты, которые предоставляют СМИ. На форуме ожидается также участие представителей Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан не приедет в Минск "по понятным соображениям", но направит видеообращение, сообщил помощник президента РФ Ушаков журналистам.

белоруссия

минск

казахстан

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мировая экономика, белоруссия, минск, казахстан, юрий ушаков, владимир путин, никол пашинян, еаэс, евразэс, мид