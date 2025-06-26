https://1prime.ru/20250626/myanma-858943915.html

Мьянма хочет стать наблюдателем в ЕАЭС, заявил премьер​ страны

Мьянма хочет стать наблюдателем в ЕАЭС, заявил премьер​ страны - 26.06.2025, ПРАЙМ

Мьянма хочет стать наблюдателем в ЕАЭС, заявил премьер​ страны

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что его страна стремится присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T20:04+0300

2025-06-26T20:04+0300

2025-06-26T20:04+0300

экономика

мьянма

еаэс

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МИНСК, 26 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что его страна стремится присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя."Мы и далее намерены расширить потенциал сотрудничества с государствами - членами ЕАЭС в области экономики и торговли... Мьянма искренне стремится присоединиться к Евразийскому экономическому союзу. Позвольте выразить искреннюю просьбу о поддержке стремления Мьянмы к... присоединению к ЕАЭС в статусе государства-наблюдателя", - сказал он на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.Он добавил, что страна "глубоко заинтересована в инициативах ЕАЭС и намерена расширить сотрудничество" с организацией.

https://1prime.ru/20250619/myanma-858662044.html

мьянма

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мьянма, еаэс