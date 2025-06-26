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Мьянма хочет стать наблюдателем в ЕАЭС, заявил премьер страны
Мьянма хочет стать наблюдателем в ЕАЭС, заявил премьер страны - 26.06.2025, ПРАЙМ
Мьянма хочет стать наблюдателем в ЕАЭС, заявил премьер страны
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что его страна стремится присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T20:04+0300
2025-06-26T20:04+0300
2025-06-26T20:04+0300
экономика
мьянма
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МИНСК, 26 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что его страна стремится присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя."Мы и далее намерены расширить потенциал сотрудничества с государствами - членами ЕАЭС в области экономики и торговли... Мьянма искренне стремится присоединиться к Евразийскому экономическому союзу. Позвольте выразить искреннюю просьбу о поддержке стремления Мьянмы к... присоединению к ЕАЭС в статусе государства-наблюдателя", - сказал он на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.Он добавил, что страна "глубоко заинтересована в инициативах ЕАЭС и намерена расширить сотрудничество" с организацией.
https://1prime.ru/20250619/myanma-858662044.html
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мьянма, еаэс
Мьянма хочет стать наблюдателем в ЕАЭС, заявил премьер страны
Премьер: Мьянма стремится присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя
МИНСК, 26 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что его страна стремится присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя.
"Мы и далее намерены расширить потенциал сотрудничества с государствами - членами ЕАЭС в области экономики и торговли... Мьянма искренне стремится присоединиться к Евразийскому экономическому союзу. Позвольте выразить искреннюю просьбу о поддержке стремления Мьянмы к... присоединению к ЕАЭС в статусе государства-наблюдателя", - сказал он на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.
Он добавил, что страна "глубоко заинтересована в инициативах ЕАЭС и намерена расширить сотрудничество" с организацией.
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