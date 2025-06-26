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Мьянма хочет стать наблюдателем в ЕАЭС, заявил премьер​ страны - 26.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мьянма хочет стать наблюдателем в ЕАЭС, заявил премьер​ страны
Мьянма хочет стать наблюдателем в ЕАЭС, заявил премьер​ страны - 26.06.2025, ПРАЙМ
Мьянма хочет стать наблюдателем в ЕАЭС, заявил премьер​ страны
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что его страна стремится присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T20:04+0300
2025-06-26T20:04+0300
экономика
мьянма
еаэс
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МИНСК, 26 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что его страна стремится присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя."Мы и далее намерены расширить потенциал сотрудничества с государствами - членами ЕАЭС в области экономики и торговли... Мьянма искренне стремится присоединиться к Евразийскому экономическому союзу. Позвольте выразить искреннюю просьбу о поддержке стремления Мьянмы к... присоединению к ЕАЭС в статусе государства-наблюдателя", - сказал он на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.Он добавил, что страна "глубоко заинтересована в инициативах ЕАЭС и намерена расширить сотрудничество" с организацией.
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мьянма, еаэс
Экономика, МЬЯНМА, ЕАЭС
20:04 26.06.2025
 
Мьянма хочет стать наблюдателем в ЕАЭС, заявил премьер​ страны

Премьер: Мьянма стремится присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя

© Фото : Unsplash/Sébastien GoldbergБаган, Мьянма
Баган, Мьянма - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© Фото : Unsplash/Sébastien Goldberg
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МИНСК, 26 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что его страна стремится присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя.
"Мы и далее намерены расширить потенциал сотрудничества с государствами - членами ЕАЭС в области экономики и торговли... Мьянма искренне стремится присоединиться к Евразийскому экономическому союзу. Позвольте выразить искреннюю просьбу о поддержке стремления Мьянмы к... присоединению к ЕАЭС в статусе государства-наблюдателя", - сказал он на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.
Он добавил, что страна "глубоко заинтересована в инициативах ЕАЭС и намерена расширить сотрудничество" с организацией.
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ЭкономикаМЬЯНМАЕАЭС
 
 
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