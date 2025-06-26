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Нефть умеренно дорожает в четверг на ряде факторов - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Нефть умеренно дорожает в четверг на ряде факторов
Нефть умеренно дорожает в четверг на ряде факторов - 26.06.2025, ПРАЙМ
Нефть умеренно дорожает в четверг на ряде факторов
Мировые цены на нефть в четверг утром показывают умеренный рост на фоне краткосрочной напряженности на рынке и снижения запасов нефти в США, свидетельствуют... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T08:55+0300
2025-06-26T08:55+0300
энергетика
рынок
торги
нефть
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром показывают умеренный рост на фоне краткосрочной напряженности на рынке и снижения запасов нефти в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.39 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,45%, до 66,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,4%, до 65,18 доллара. В среду вечером управление энергетической информации минэнерго США опубликовало еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. Согласно статистике, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 20 июня сократились на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,4% - до 415,1 миллиона баррелей. Снижение оказалось сильнее прогноза аналитиков, которые ожидали уменьшения лишь на 0,75 миллиона баррелей. "Краткосрочная сезонная напряженность на рынке и низкий объем запасов могут задержать устойчивую динамику снижения (цен на нефть - ред.)", - цитирует агентство Блумберг аналитика Chaos Research Institute в Шанхае Чжоу Ми (Zhou Mi).
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рынок, торги, нефть
Энергетика, Рынок, Торги, Нефть
08:55 26.06.2025
 
Нефть умеренно дорожает в четверг на ряде факторов

Цены на нефть в четверг умеренно растут на ряде факторов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром показывают умеренный рост на фоне краткосрочной напряженности на рынке и снижения запасов нефти в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.39 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,45%, до 66,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,4%, до 65,18 доллара.
В среду вечером управление энергетической информации минэнерго США опубликовало еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. Согласно статистике, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 20 июня сократились на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,4% - до 415,1 миллиона баррелей. Снижение оказалось сильнее прогноза аналитиков, которые ожидали уменьшения лишь на 0,75 миллиона баррелей.
"Краткосрочная сезонная напряженность на рынке и низкий объем запасов могут задержать устойчивую динамику снижения (цен на нефть - ред.)", - цитирует агентство Блумберг аналитика Chaos Research Institute в Шанхае Чжоу Ми (Zhou Mi).
%Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
Нефть дорожает на данных по запасам в США
Вчера, 19:46
 
ЭнергетикаРынокТоргиНефть
 
 
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