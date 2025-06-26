https://1prime.ru/20250626/neft-858915495.html

Нефть умеренно дорожает в четверг на ряде факторов

Нефть умеренно дорожает в четверг на ряде факторов - 26.06.2025, ПРАЙМ

Нефть умеренно дорожает в четверг на ряде факторов

Мировые цены на нефть в четверг утром показывают умеренный рост на фоне краткосрочной напряженности на рынке и снижения запасов нефти в США, свидетельствуют... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T08:55+0300

2025-06-26T08:55+0300

2025-06-26T08:55+0300

энергетика

рынок

торги

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_646b105cb9d6ef8f06ce03d2fa8fdcf7.jpg

МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром показывают умеренный рост на фоне краткосрочной напряженности на рынке и снижения запасов нефти в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.39 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,45%, до 66,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,4%, до 65,18 доллара. В среду вечером управление энергетической информации минэнерго США опубликовало еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. Согласно статистике, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 20 июня сократились на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,4% - до 415,1 миллиона баррелей. Снижение оказалось сильнее прогноза аналитиков, которые ожидали уменьшения лишь на 0,75 миллиона баррелей. "Краткосрочная сезонная напряженность на рынке и низкий объем запасов могут задержать устойчивую динамику снижения (цен на нефть - ред.)", - цитирует агентство Блумберг аналитика Chaos Research Institute в Шанхае Чжоу Ми (Zhou Mi).

https://1prime.ru/20250625/oil-858906621.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, нефть