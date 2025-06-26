https://1prime.ru/20250626/neft-858915495.html
Нефть умеренно дорожает в четверг на ряде факторов
Нефть умеренно дорожает в четверг на ряде факторов - 26.06.2025, ПРАЙМ
Нефть умеренно дорожает в четверг на ряде факторов
Мировые цены на нефть в четверг утром показывают умеренный рост на фоне краткосрочной напряженности на рынке и снижения запасов нефти в США, свидетельствуют... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T08:55+0300
2025-06-26T08:55+0300
2025-06-26T08:55+0300
энергетика
рынок
торги
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_646b105cb9d6ef8f06ce03d2fa8fdcf7.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром показывают умеренный рост на фоне краткосрочной напряженности на рынке и снижения запасов нефти в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.39 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,45%, до 66,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,4%, до 65,18 доллара. В среду вечером управление энергетической информации минэнерго США опубликовало еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. Согласно статистике, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 20 июня сократились на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,4% - до 415,1 миллиона баррелей. Снижение оказалось сильнее прогноза аналитиков, которые ожидали уменьшения лишь на 0,75 миллиона баррелей. "Краткосрочная сезонная напряженность на рынке и низкий объем запасов могут задержать устойчивую динамику снижения (цен на нефть - ред.)", - цитирует агентство Блумберг аналитика Chaos Research Institute в Шанхае Чжоу Ми (Zhou Mi).
https://1prime.ru/20250625/oil-858906621.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_50538f961caee3b827a722367d21ea68.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, нефть
Энергетика, Рынок, Торги, Нефть
Нефть умеренно дорожает в четверг на ряде факторов
Цены на нефть в четверг умеренно растут на ряде факторов
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром показывают умеренный рост на фоне краткосрочной напряженности на рынке и снижения запасов нефти в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.39 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,45%, до 66,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,4%, до 65,18 доллара.
В среду вечером управление энергетической информации минэнерго США опубликовало еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. Согласно статистике, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 20 июня сократились на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,4% - до 415,1 миллиона баррелей. Снижение оказалось сильнее прогноза аналитиков, которые ожидали уменьшения лишь на 0,75 миллиона баррелей.
"Краткосрочная сезонная напряженность на рынке и низкий объем запасов могут задержать устойчивую динамику снижения (цен на нефть - ред.)", - цитирует агентство Блумберг аналитика Chaos Research Institute в Шанхае Чжоу Ми (Zhou Mi).
Нефть дорожает на данных по запасам в США