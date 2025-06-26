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Нефть дорожает на фоне ослабления доллара - 26.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250626/neft-858933878.html
Нефть дорожает на фоне ослабления доллара
Нефть дорожает на фоне ослабления доллара - 26.06.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на фоне ослабления доллара
Мировые цены на нефть поднимаются в четверг днем на фоне ослабление стоимости доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T15:26+0300
2025-06-26T15:26+0300
экономика
рынок
нефть
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются в четверг днем на фоне ослабление стоимости доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.19 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,51%, до 66,77 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,52%, до 65,26 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 97,31 доллара. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте. Трейдеры продолжают оценивать и статистику по запасам в США, опубликованную днем ранее. Так, согласно данным минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 20 июня сократились на 5,8 миллиона баррелей, ожидалось снижение на 0,8 миллиона. "Некоторые покупатели отдают предпочтение устойчивому спросу, на который указывает снижение запасов в еженедельной статистике по США... Но инвесторы по-прежнему нервничают, ожидая ясности относительно статуса ирано-израильского перемирия", - сказал агентству Рейтер экономист Nomura Securities Юки Такашима (Yuki Takashima).
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рынок, нефть, сша, москва
Экономика, Рынок, Нефть, США, МОСКВА
15:26 26.06.2025
 
Нефть дорожает на фоне ослабления доллара

Нефть дорожает на фоне ослабления доллара к мировым валютам

© Сергей ЗахаровНефть, добыча
Нефть, добыча
© Сергей Захаров
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются в четверг днем на фоне ослабление стоимости доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.19 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,51%, до 66,77 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,52%, до 65,26 доллара.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 97,31 доллара. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте.
Трейдеры продолжают оценивать и статистику по запасам в США, опубликованную днем ранее. Так, согласно данным минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 20 июня сократились на 5,8 миллиона баррелей, ожидалось снижение на 0,8 миллиона.
"Некоторые покупатели отдают предпочтение устойчивому спросу, на который указывает снижение запасов в еженедельной статистике по США... Но инвесторы по-прежнему нервничают, ожидая ясности относительно статуса ирано-израильского перемирия", - сказал агентству Рейтер экономист Nomura Securities Юки Такашима (Yuki Takashima).
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
Нефть умеренно дорожает в четверг на ряде факторов
08:55
 
ЭкономикаРынокНефтьСШАМОСКВА
 
 
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