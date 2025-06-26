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Нефть дорожает на ряде факторов - 26.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250626/neft-858941965.html
Нефть дорожает на ряде факторов
Нефть дорожает на ряде факторов - 26.06.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на ряде факторов
Мировые цены на нефть в четверг вечером растут на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T18:58+0300
2025-06-26T18:58+0300
экономика
торги
нефть
цены
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.43 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,82% - до 67,64 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 2,13%, до 66,3 доллара. "Рынок реагирует на комбинацию факторов — слабые экономические данные из Китая и обострение ожиданий по увеличению предложения со стороны ОПЕК+. Инвесторы оценивают риски замедления глобального спроса на фоне высокого уровня запасов и снижения активности в переработке", - отметил РИА Новости портфельный управляющий по акциям УК "Альфа-Капитал" Никита Зевакин. Также, по мнению аналитика, данные минэнерго по запасам нефти в США за неделю способствуют локальному подъему котировок: запасы в Штатах продолжают сокращаться. Как отметил эксперт, премия за риск сейчас гораздо ниже, чем была еще в начале этой недели. Что касается траектории цен на рынке черного золота, то Зевакин прогнозирует, что в краткосрочной перспективе нефть может удерживаться в диапазоне 64-66 долларов, а дальнейшая динамика будет зависеть от геополитики, сигналов от ФРС и решений ОПЕК+ на июль.
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торги, нефть, цены
Экономика, Торги, Нефть, цены
18:58 26.06.2025
 
Нефть дорожает на ряде факторов

Данные торгов: цены на нефть растут на ряде факторов

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.43 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,82% - до 67,64 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 2,13%, до 66,3 доллара.
"Рынок реагирует на комбинацию факторов — слабые экономические данные из Китая и обострение ожиданий по увеличению предложения со стороны ОПЕК+. Инвесторы оценивают риски замедления глобального спроса на фоне высокого уровня запасов и снижения активности в переработке", - отметил РИА Новости портфельный управляющий по акциям УК "Альфа-Капитал" Никита Зевакин.
Также, по мнению аналитика, данные минэнерго по запасам нефти в США за неделю способствуют локальному подъему котировок: запасы в Штатах продолжают сокращаться. Как отметил эксперт, премия за риск сейчас гораздо ниже, чем была еще в начале этой недели.
Что касается траектории цен на рынке черного золота, то Зевакин прогнозирует, что в краткосрочной перспективе нефть может удерживаться в диапазоне 64-66 долларов, а дальнейшая динамика будет зависеть от геополитики, сигналов от ФРС и решений ОПЕК+ на июль.
%Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
Нефть дорожает на данных по запасам в США
Вчера, 19:46
 
ЭкономикаТоргиНефтьцены
 
 
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