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В Приморье ввели штрафы за купание детей на пляжах без взрослых

В Приморье ввели штрафы за купание детей на пляжах без взрослых - 26.06.2025, ПРАЙМ

В Приморье ввели штрафы за купание детей на пляжах без взрослых

Депутаты заксобрания Приморья приняли закон о введении штрафов до 10 тысяч рублей за нахождение детей на пляжах без сопровождения взрослых, сообщает... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T07:11+0300

2025-06-26T07:11+0300

2025-06-26T07:11+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - ПРАЙМ. Депутаты заксобрания Приморья приняли закон о введении штрафов до 10 тысяч рублей за нахождение детей на пляжах без сопровождения взрослых, сообщает региональное правительство. "Штрафы за нахождение и купание детей в возрасте до 14 лет на пляжах и в зонах отдыха без сопровождения взрослых ввели в Приморье. Законопроект, принятый депутатами законодательного собрания Приморского края, предусматривает наказание в виде штрафа для граждан от 3 тысяч до 10 тысяч рублей или предупреждения", - говорится в сообщении. Гражданам грозит штраф от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, должностным лицам – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. С начала лета в Приморье зафиксировано уже пять случаев гибели детей на воде. На реке Уссури в Лесозаводске 2 июня во время купания утонул 11-летний ребенок, об обнаружении его тела следователи сообщили 20 июня. Кроме того, 18 июня во время купания в реке Большая Уссурка утонул 16-летний мальчик. Еще один подросток погиб, купаясь в море в районе станции Чайка во Владивостоке 19 июня. На реке Уссури в Лесозаводске 23 июня пропала девочка 2012 года рождения, 24 июня в реке Раздольная села Константиновка Октябрьского муниципального округа утонула 13-летняя девочка. Во всех случаях дети были без сопровождения взрослых. Возбуждены уголовные дела.

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общество , бизнес, приморье, владивосток, приморский край