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Путин примет участие во встрече лидеров ЕАЭС в Минске

Путин примет участие во встрече лидеров ЕАЭС в Минске - 26.06.2025, ПРАЙМ

Путин примет участие во встрече лидеров ЕАЭС в Минске

Президент России Владимир Путин посетит с двухдневной поездкой Белоруссию и примет участие во встрече лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС). | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T00:18+0300

2025-06-26T00:18+0300

2025-06-26T00:18+0300

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МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин посетит с двухдневной поездкой Белоруссию и примет участие во встрече лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В это объединение входят РФ, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Белоруссия в этом году председательствует в "пятерке". Евразийский экономический форум и заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) пройдут в Минске 26-27 июня. ЛИДЕРЫ "ПЯТЕРКИ", НАБЛЮДАТЕЛИ, ГОСТИ Путин примет участие в этих мероприятиях в Минске наряду с другими лидерами ЕАЭС – президентом Белоруссии Александром Лукашенко, руководителем Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и главой Киргизии Садыром Жапаровым. Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет участвовать в заседании ВЕЭС и работе форума по видеосвязи. Также в Минске будут главы государств-наблюдателей ЕАЭС - президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Президент Ирана Масуд Пезешкиан не приедет в Белоруссию, но направит видеообращение участникам саммита. Кроме того, в качестве почетных гостей на заседание приглашены первый вице-премьер Монголии Ням-Осорын Учрал и наследный принц, председатель исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби Халид бен Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян. Отдельных двусторонних переговоров у Путина на полях саммита не запланировано, рассказал его помощник Юрий Ушаков, но неформальные встречи и беседы "на ногах" могут состояться. Не исключено, что президент РФ отдельно переговорит с лидером Узбекистана Мирзиёевым. Будут возможности и подробно пообщаться с хозяином саммита – Лукашенко. ПОСТОЯННЫЕ КОНТАКТЫ Президенты России и Белоруссии на днях провели телефонный разговор, обсудили международную и региональную проблематику, а также подготовку к предстоящему заседанию ВЕЭС. Как сообщили в Кремле, лидеры тогда "условились продолжить дружеский обмен мнениями", когда президент России будет в Минске. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал РИА Новости, что "Путин с Лукашенко общаются более чем часто, постоянно". Предстоящая поездка в Белоруссию станет первым в этом году зарубежным визитом президента России. Предыдущая заграничная поездка также была в Белоруссию - Путин посещал республику в декабре 2024 года. Тогда они вместе с Лукашенко провели в Минске заседание Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии. После этого президенты виделись в конце декабря на традиционной неформальной встрече лидеров СНГ, которая прошла в Ленинградской области, и в середине марта в Москве - во время официального визита Лукашенко в Россию. Кроме того, президент Белоруссии в конце апреля посетил Волгоград, вместе с российским коллегой они принимали участие в пленарном заседании Международного форума Союзного государства "Великое наследие – общее будущее". ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ Лидеры ЕАЭС в четверг примут участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума, тема которого - "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы". Модератором сессии выступит министр информации Белоруссии Марат Марков, он даст общую оценку деловому взаимодействию в рамках ЕАЭС и расскажет о международном сотрудничестве объединения, отметил Ушаков. Затем ведущий обратиться с отдельным вопросом к каждому из лидеров. Как ожидается, Путин в рамках форума даст оценку роли ЕАЭС в формировании новой многополярной архитектуры международных отношений, выскажется о перспективах сотрудничества объединения с глобальными и региональными финансовыми институтами. Евразийский экономический форум проходит под эгидой ЕАЭС в председательствующей стране. Мероприятие в Минске станет четвертым по счету. В нем примут участие около 3 тысяч человек – представители стран "пятерки" и гости из 26 других государств. Программа форума включает около 30 сессий, в том числе бизнес-диалог с ОАЭ и круглый стол с представителями Монголии. Кроме того, будут обсуждаться контакты и деловое партнерство между ЕАЭС и странами Латинской Америки и Карибского бассейна. ФОРМАТ И ПОВЕСТКА САММИТА Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в пятницу и станет первым в 2025 году. Участникам предстоит наметить ориентиры дальнейшего углубления интеграции, говорил Ушаков. Лидеры рассмотрят актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, в том числе обеспечение дальнейшей либерализации единых рынков товаров и услуг. Отдельное внимание будет уделено вопросам маркировки товаров, расширения евразийских транспортных коридоров. Кроме того, стороны планируют обсудить развитие международных связей объединения. Заседание совета начнется в узком составе, предусмотрена свободная дискуссия по широкому кругу вопросов. Как отмечал помощник президента, лидеры могут затронуть самые чувствительные вопросы взаимоотношений стран ЕАЭС. Затем заседание продолжится в расширенном формате, наряду с лидерами стран "пятерки" выступят главы государств-наблюдателей и приглашенные гости. Всего в повестку предстоящего заседания ВЕЭС включено 14 вопросов. Лидерам стран ЕАЭС в рамках саммита доложат о ходе выполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, говорил ранее в интервью РИА Новости глава минэкономики Белоруссии Юрий Чеботарь. Наряду с Ушаковым и Песковым в составе российской делегации в Минск отправятся замглавы администрации президента России Максим Орешкин и вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Российские МИД, Минтранс, Министерство экономического развития, Минфин и Минэнерго будут представлены на уровне заместителей министров. СОГЛАШЕНИЯ С ОАЭ И МОНГОЛИЕЙ Как сообщил помощник президента России Ушаков, к подписанию в рамках саммита готовится 10 документов. Странам в том числе предстоит утвердить основные направления сотрудничества в области спорта. Кроме того, в Минске планируют подписать соглашение об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами и временное торговое соглашение с Монголией. Ушаков уточнил, что подготовленные к подписанию документы в основном касаются текущей деятельности коллегии Евразийской экономической комиссии. Он отметил, что это важные для деятельности объединения вопросы технического и практического свойства, но какого-то "важнейшего, радикального" документа на этот раз принято не будет. Кроме того, на заседании будет обсуждаться кандидатура очередного председателя ЕАЭС. Это, по словам Ушакова, достаточно ясный вопрос – в следующем году председательство в объединении берет на себя Казахстан, основные мероприятия пройдут там. Также помощник президента рассказал, что Путин в Минске пригласит лидеров ЕАЭС по традиции принять участие в неформальной предновогодней встрече лидеров СНГ в Петербурге в конце декабря. Российская сторона предложит провести там же в эти даты и заседание ВЕЭС. ИТОГИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ Россия считает Евразийский экономический союз весьма успешным, объединение постоянно развивается, подчеркивал Ушаков. С момента создания ЕАЭС прошло 10 лет, договор о создании объединения вступил в силу 1 января 2015 года. За это время совокупный ВВП стран "пятерки" вырос с 1,6 до почти 2,6 триллиона долларов, а объем взаимной торговли государств-членов увеличился более чем вдвое – с 44,6 до почти 96,5 миллиарда долларов, отмечал помощник президента РФ. Доля национальных валют во взаимных расчетах превысила 92%. За эти годы были заключены соглашения о свободной торговле ЕАЭС с Вьетнамом, Сингапуром, Сербией, Ираном. Кроме того, подписаны соглашения с Китаем о торгово-экономическом сотрудничестве и об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР. Ушаков отмечал, что на завершающей стадии сейчас находятся переговоры по либерализации торговли с Индонезией, продолжаются консультации с Египтом, имеется интерес сторон к возобновлению переговорного трека ЕАЭС-Индия. Как сообщил ранее глава минэкономики Белоруссии Чеботарь, ЕАЭС в перспективе может начать переговоры о преференциальных торговых соглашениях с Тунисом и Марокко.

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мировая экономика, белоруссия, минск, оаэ, юрий ушаков, владимир путин, александр лукашенко, еаэс, снг, мид