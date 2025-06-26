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Путин примет участие во встрече лидеров ЕАЭС в Минске
Путин примет участие во встрече лидеров ЕАЭС в Минске - 26.06.2025, ПРАЙМ
Путин примет участие во встрече лидеров ЕАЭС в Минске
Президент России Владимир Путин посетит с двухдневной поездкой Белоруссию и примет участие во встрече лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС). | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T00:18+0300
2025-06-26T00:18+0300
2025-06-26T00:18+0300
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МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин посетит с двухдневной поездкой Белоруссию и примет участие во встрече лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В это объединение входят РФ, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Белоруссия в этом году председательствует в "пятерке". Евразийский экономический форум и заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) пройдут в Минске 26-27 июня.
ЛИДЕРЫ "ПЯТЕРКИ", НАБЛЮДАТЕЛИ, ГОСТИ
Путин примет участие в этих мероприятиях в Минске наряду с другими лидерами ЕАЭС – президентом Белоруссии Александром Лукашенко, руководителем Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и главой Киргизии Садыром Жапаровым. Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет участвовать в заседании ВЕЭС и работе форума по видеосвязи.
Также в Минске будут главы государств-наблюдателей ЕАЭС - президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Президент Ирана Масуд Пезешкиан не приедет в Белоруссию, но направит видеообращение участникам саммита. Кроме того, в качестве почетных гостей на заседание приглашены первый вице-премьер Монголии Ням-Осорын Учрал и наследный принц, председатель исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби Халид бен Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян.
Отдельных двусторонних переговоров у Путина на полях саммита не запланировано, рассказал его помощник Юрий Ушаков, но неформальные встречи и беседы "на ногах" могут состояться. Не исключено, что президент РФ отдельно переговорит с лидером Узбекистана Мирзиёевым. Будут возможности и подробно пообщаться с хозяином саммита – Лукашенко.
ПОСТОЯННЫЕ КОНТАКТЫ
Президенты России и Белоруссии на днях провели телефонный разговор, обсудили международную и региональную проблематику, а также подготовку к предстоящему заседанию ВЕЭС. Как сообщили в Кремле, лидеры тогда "условились продолжить дружеский обмен мнениями", когда президент России будет в Минске. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал РИА Новости, что "Путин с Лукашенко общаются более чем часто, постоянно".
Предстоящая поездка в Белоруссию станет первым в этом году зарубежным визитом президента России. Предыдущая заграничная поездка также была в Белоруссию - Путин посещал республику в декабре 2024 года. Тогда они вместе с Лукашенко провели в Минске заседание Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии.
После этого президенты виделись в конце декабря на традиционной неформальной встрече лидеров СНГ, которая прошла в Ленинградской области, и в середине марта в Москве - во время официального визита Лукашенко в Россию. Кроме того, президент Белоруссии в конце апреля посетил Волгоград, вместе с российским коллегой они принимали участие в пленарном заседании Международного форума Союзного государства "Великое наследие – общее будущее".
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Лидеры ЕАЭС в четверг примут участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума, тема которого - "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы". Модератором сессии выступит министр информации Белоруссии Марат Марков, он даст общую оценку деловому взаимодействию в рамках ЕАЭС и расскажет о международном сотрудничестве объединения, отметил Ушаков. Затем ведущий обратиться с отдельным вопросом к каждому из лидеров.
Как ожидается, Путин в рамках форума даст оценку роли ЕАЭС в формировании новой многополярной архитектуры международных отношений, выскажется о перспективах сотрудничества объединения с глобальными и региональными финансовыми институтами.
Евразийский экономический форум проходит под эгидой ЕАЭС в председательствующей стране. Мероприятие в Минске станет четвертым по счету. В нем примут участие около 3 тысяч человек – представители стран "пятерки" и гости из 26 других государств. Программа форума включает около 30 сессий, в том числе бизнес-диалог с ОАЭ и круглый стол с представителями Монголии. Кроме того, будут обсуждаться контакты и деловое партнерство между ЕАЭС и странами Латинской Америки и Карибского бассейна.
ФОРМАТ И ПОВЕСТКА САММИТА
Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в пятницу и станет первым в 2025 году. Участникам предстоит наметить ориентиры дальнейшего углубления интеграции, говорил Ушаков. Лидеры рассмотрят актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, в том числе обеспечение дальнейшей либерализации единых рынков товаров и услуг. Отдельное внимание будет уделено вопросам маркировки товаров, расширения евразийских транспортных коридоров. Кроме того, стороны планируют обсудить развитие международных связей объединения.
Заседание совета начнется в узком составе, предусмотрена свободная дискуссия по широкому кругу вопросов. Как отмечал помощник президента, лидеры могут затронуть самые чувствительные вопросы взаимоотношений стран ЕАЭС. Затем заседание продолжится в расширенном формате, наряду с лидерами стран "пятерки" выступят главы государств-наблюдателей и приглашенные гости.
Всего в повестку предстоящего заседания ВЕЭС включено 14 вопросов. Лидерам стран ЕАЭС в рамках саммита доложат о ходе выполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, говорил ранее в интервью РИА Новости глава минэкономики Белоруссии Юрий Чеботарь.
Наряду с Ушаковым и Песковым в составе российской делегации в Минск отправятся замглавы администрации президента России Максим Орешкин и вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Российские МИД, Минтранс, Министерство экономического развития, Минфин и Минэнерго будут представлены на уровне заместителей министров.
СОГЛАШЕНИЯ С ОАЭ И МОНГОЛИЕЙ
Как сообщил помощник президента России Ушаков, к подписанию в рамках саммита готовится 10 документов. Странам в том числе предстоит утвердить основные направления сотрудничества в области спорта. Кроме того, в Минске планируют подписать соглашение об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами и временное торговое соглашение с Монголией.
Ушаков уточнил, что подготовленные к подписанию документы в основном касаются текущей деятельности коллегии Евразийской экономической комиссии. Он отметил, что это важные для деятельности объединения вопросы технического и практического свойства, но какого-то "важнейшего, радикального" документа на этот раз принято не будет.
Кроме того, на заседании будет обсуждаться кандидатура очередного председателя ЕАЭС. Это, по словам Ушакова, достаточно ясный вопрос – в следующем году председательство в объединении берет на себя Казахстан, основные мероприятия пройдут там. Также помощник президента рассказал, что Путин в Минске пригласит лидеров ЕАЭС по традиции принять участие в неформальной предновогодней встрече лидеров СНГ в Петербурге в конце декабря. Российская сторона предложит провести там же в эти даты и заседание ВЕЭС.
ИТОГИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Россия считает Евразийский экономический союз весьма успешным, объединение постоянно развивается, подчеркивал Ушаков. С момента создания ЕАЭС прошло 10 лет, договор о создании объединения вступил в силу 1 января 2015 года. За это время совокупный ВВП стран "пятерки" вырос с 1,6 до почти 2,6 триллиона долларов, а объем взаимной торговли государств-членов увеличился более чем вдвое – с 44,6 до почти 96,5 миллиарда долларов, отмечал помощник президента РФ. Доля национальных валют во взаимных расчетах превысила 92%.
За эти годы были заключены соглашения о свободной торговле ЕАЭС с Вьетнамом, Сингапуром, Сербией, Ираном. Кроме того, подписаны соглашения с Китаем о торгово-экономическом сотрудничестве и об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР. Ушаков отмечал, что на завершающей стадии сейчас находятся переговоры по либерализации торговли с Индонезией, продолжаются консультации с Египтом, имеется интерес сторон к возобновлению переговорного трека ЕАЭС-Индия.
Как сообщил ранее глава минэкономики Белоруссии Чеботарь, ЕАЭС в перспективе может начать переговоры о преференциальных торговых соглашениях с Тунисом и Марокко.
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мировая экономика, белоруссия, минск, оаэ, юрий ушаков, владимир путин, александр лукашенко, еаэс, снг, мид
Экономика, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, ОАЭ, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Александр Лукашенко, ЕАЭС, СНГ, МИД
Путин примет участие во встрече лидеров ЕАЭС в Минске
Путин посетит с двухдневной поездкой Белоруссию и примет участие во встрече лидеров ЕАЭС
МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин посетит с двухдневной поездкой Белоруссию и примет участие во встрече лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В это объединение входят РФ, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Белоруссия в этом году председательствует в "пятерке". Евразийский экономический форум и заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) пройдут в Минске 26-27 июня.
ЛИДЕРЫ "ПЯТЕРКИ", НАБЛЮДАТЕЛИ, ГОСТИ
Путин примет участие в этих мероприятиях в Минске наряду с другими лидерами ЕАЭС – президентом Белоруссии Александром Лукашенко, руководителем Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и главой Киргизии Садыром Жапаровым. Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет участвовать в заседании ВЕЭС и работе форума по видеосвязи.
Также в Минске будут главы государств-наблюдателей ЕАЭС - президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Президент Ирана Масуд Пезешкиан не приедет в Белоруссию, но направит видеообращение участникам саммита. Кроме того, в качестве почетных гостей на заседание приглашены первый вице-премьер Монголии Ням-Осорын Учрал и наследный принц, председатель исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби Халид бен Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян.
Отдельных двусторонних переговоров у Путина на полях саммита не запланировано, рассказал его помощник Юрий Ушаков, но неформальные встречи и беседы "на ногах" могут состояться. Не исключено, что президент РФ отдельно переговорит с лидером Узбекистана Мирзиёевым. Будут возможности и подробно пообщаться с хозяином саммита – Лукашенко.
Президенты России и Белоруссии на днях провели телефонный разговор, обсудили международную и региональную проблематику, а также подготовку к предстоящему заседанию ВЕЭС. Как сообщили в Кремле, лидеры тогда "условились продолжить дружеский обмен мнениями", когда президент России будет в Минске. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал РИА Новости, что "Путин с Лукашенко общаются более чем часто, постоянно".
Предстоящая поездка в Белоруссию станет первым в этом году зарубежным визитом президента России. Предыдущая заграничная поездка также была в Белоруссию - Путин посещал республику в декабре 2024 года. Тогда они вместе с Лукашенко провели в Минске заседание Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии.
После этого президенты виделись в конце декабря на традиционной неформальной встрече лидеров СНГ, которая прошла в Ленинградской области, и в середине марта в Москве - во время официального визита Лукашенко в Россию. Кроме того, президент Белоруссии в конце апреля посетил Волгоград, вместе с российским коллегой они принимали участие в пленарном заседании Международного форума Союзного государства "Великое наследие – общее будущее".
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Лидеры ЕАЭС в четверг примут участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума, тема которого - "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы". Модератором сессии выступит министр информации Белоруссии Марат Марков, он даст общую оценку деловому взаимодействию в рамках ЕАЭС и расскажет о международном сотрудничестве объединения, отметил Ушаков. Затем ведущий обратиться с отдельным вопросом к каждому из лидеров.
Как ожидается, Путин в рамках форума даст оценку роли ЕАЭС в формировании новой многополярной архитектуры международных отношений, выскажется о перспективах сотрудничества объединения с глобальными и региональными финансовыми институтами.
Евразийский экономический форум проходит под эгидой ЕАЭС в председательствующей стране. Мероприятие в Минске станет четвертым по счету. В нем примут участие около 3 тысяч человек – представители стран "пятерки" и гости из 26 других государств. Программа форума включает около 30 сессий, в том числе бизнес-диалог с ОАЭ и круглый стол с представителями Монголии. Кроме того, будут обсуждаться контакты и деловое партнерство между ЕАЭС и странами Латинской Америки и Карибского бассейна.
ФОРМАТ И ПОВЕСТКА САММИТА
Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в пятницу и станет первым в 2025 году. Участникам предстоит наметить ориентиры дальнейшего углубления интеграции, говорил Ушаков. Лидеры рассмотрят актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, в том числе обеспечение дальнейшей либерализации единых рынков товаров и услуг. Отдельное внимание будет уделено вопросам маркировки товаров, расширения евразийских транспортных коридоров. Кроме того, стороны планируют обсудить развитие международных связей объединения.
Заседание совета начнется в узком составе, предусмотрена свободная дискуссия по широкому кругу вопросов. Как отмечал помощник президента, лидеры могут затронуть самые чувствительные вопросы взаимоотношений стран ЕАЭС. Затем заседание продолжится в расширенном формате, наряду с лидерами стран "пятерки" выступят главы государств-наблюдателей и приглашенные гости.
Всего в повестку предстоящего заседания ВЕЭС включено 14 вопросов. Лидерам стран ЕАЭС в рамках саммита доложат о ходе выполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, говорил ранее в интервью РИА Новости глава минэкономики Белоруссии Юрий Чеботарь.
Наряду с Ушаковым и Песковым в составе российской делегации в Минск отправятся замглавы администрации президента России Максим Орешкин и вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Российские МИД, Минтранс, Министерство экономического развития, Минфин и Минэнерго будут представлены на уровне заместителей министров.
СОГЛАШЕНИЯ С ОАЭ И МОНГОЛИЕЙ
Как сообщил помощник президента России Ушаков, к подписанию в рамках саммита готовится 10 документов. Странам в том числе предстоит утвердить основные направления сотрудничества в области спорта. Кроме того, в Минске планируют подписать соглашение об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами и временное торговое соглашение с Монголией.
Ушаков уточнил, что подготовленные к подписанию документы в основном касаются текущей деятельности коллегии Евразийской экономической комиссии. Он отметил, что это важные для деятельности объединения вопросы технического и практического свойства, но какого-то "важнейшего, радикального" документа на этот раз принято не будет.
Кроме того, на заседании будет обсуждаться кандидатура очередного председателя ЕАЭС. Это, по словам Ушакова, достаточно ясный вопрос – в следующем году председательство в объединении берет на себя Казахстан, основные мероприятия пройдут там. Также помощник президента рассказал, что Путин в Минске пригласит лидеров ЕАЭС по традиции принять участие в неформальной предновогодней встрече лидеров СНГ в Петербурге в конце декабря. Российская сторона предложит провести там же в эти даты и заседание ВЕЭС.
Россия считает Евразийский экономический союз весьма успешным, объединение постоянно развивается, подчеркивал Ушаков. С момента создания ЕАЭС прошло 10 лет, договор о создании объединения вступил в силу 1 января 2015 года. За это время совокупный ВВП стран "пятерки" вырос с 1,6 до почти 2,6 триллиона долларов, а объем взаимной торговли государств-членов увеличился более чем вдвое – с 44,6 до почти 96,5 миллиарда долларов, отмечал помощник президента РФ. Доля национальных валют во взаимных расчетах превысила 92%.
За эти годы были заключены соглашения о свободной торговле ЕАЭС с Вьетнамом, Сингапуром, Сербией, Ираном. Кроме того, подписаны соглашения с Китаем о торгово-экономическом сотрудничестве и об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР. Ушаков отмечал, что на завершающей стадии сейчас находятся переговоры по либерализации торговли с Индонезией, продолжаются консультации с Египтом, имеется интерес сторон к возобновлению переговорного трека ЕАЭС-Индия.
Как сообщил ранее глава минэкономики Белоруссии Чеботарь, ЕАЭС в перспективе может начать переговоры о преференциальных торговых соглашениях с Тунисом и Марокко.