https://1prime.ru/20250626/putin-858940280.html

Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС и Евразийский экономический форум

Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС и Евразийский экономический форум - 26.06.2025, ПРАЙМ

Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС и Евразийский экономический форум

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где примет участие в саммите ЕАЭС и Евразийском экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T17:41+0300

2025-06-26T17:41+0300

2025-06-26T17:44+0300

россия

владимир путин

еаэс

минск

евразийский экономический форум

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857562111_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_964febe382e54ac5e71e1c272d793104.jpg

МИНСК, 26 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где примет участие в саммите ЕАЭС и Евразийском экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости.Президентский самолет приземлился в Национальном аэропорту Минска. Возле трапа самолета был выстроен почетный караул. Путина встречали премьер-министр Белоруссии Александр Турчин и заместитель министра иностранных дел Белоруссии Павел Утюпин, с российской стороны - посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Девушки в красочных национальных нарядах преподнесли Владимиру Путину хлеб-соль.Как ожидается, Путин в рамках Евразийского экономического форума в четверг даст оценку роли ЕАЭС в формировании новой многополярной архитектуры международных отношений, а также выскажется о перспективах сотрудничества объединения с глобальными и региональными финансовыми институтами.Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в пятницу и станет первым в 2025 году. Участникам предстоит наметить ориентиры дальнейшего углубления интеграции. Лидеры рассмотрят актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, в том числе обеспечение дальнейшей либерализации единых рынков товаров и услуг. Отдельное внимание будет уделено вопросам маркировки товаров, расширения евразийских транспортных коридоров. Кроме того, стороны планируют обсудить развитие международных связей объединения.К подписанию в рамках саммита готовится 10 документов. Сторонам в том числе предстоит утвердить основные направления сотрудничества в области спорта. Кроме того, в Минске страны ЕАЭС планируют подписать соглашение об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами и временное торговое соглашение с Монголией.Евразийский экономический союз был создан 10 лет назад. В это объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. ЕАЭС нацелен на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов. Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4%, тогда как в мире этот показатель составил 3,3%. Совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился более чем на 17% и превышает 2,5 триллиона долларов, объемы промышленного производства выросли на 29,1%, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.

https://1prime.ru/20250626/putin-858937076.html

минск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, еаэс, минск, евразийский экономический форум