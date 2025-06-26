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Работник китайского телеканала получил ранение при атаке БПЛА, передают СМИ
Работник китайского телеканала получил ранение при атаке БПЛА, передают СМИ - 26.06.2025, ПРАЙМ
Работник китайского телеканала получил ранение при атаке БПЛА, передают СМИ
Корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области, сообщил РИА Новости источник в... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T18:27+0300
2025-06-26T18:27+0300
2025-06-26T18:27+0300
спецоперация на украине
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ранение
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КУРСК, 26 июн - ПРАЙМ. Корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях в Курской области, которые подвергаются атакам БПЛА ВСУ, сам попал под такую атаку и получил ранение. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь", - сообщил источник.
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Спецоперация на Украине, КИТАЙ, телеканал, журналист, ранение
Работник китайского телеканала получил ранение при атаке БПЛА, передают СМИ
РИА Новости: корреспондент китайского телеканала получил ранение при атаке БПЛА
КУРСК, 26 июн - ПРАЙМ. Корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях в Курской области, которые подвергаются атакам БПЛА ВСУ, сам попал под такую атаку и получил ранение. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь", - сообщил источник.
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