https://1prime.ru/20250626/ranenie-858941343.html

Работник китайского телеканала получил ранение при атаке БПЛА, передают СМИ

Работник китайского телеканала получил ранение при атаке БПЛА, передают СМИ - 26.06.2025, ПРАЙМ

Работник китайского телеканала получил ранение при атаке БПЛА, передают СМИ

Корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области, сообщил РИА Новости источник в... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T18:27+0300

2025-06-26T18:27+0300

2025-06-26T18:27+0300

спецоперация на украине

китай

телеканал

журналист

ранение

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/38/841493896_0:105:3271:1944_1920x0_80_0_0_2ab0f4c285086c5e264d7eadddd5ab24.jpg

КУРСК, 26 июн - ПРАЙМ. Корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях в Курской области, которые подвергаются атакам БПЛА ВСУ, сам попал под такую атаку и получил ранение. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь", - сообщил источник.

https://1prime.ru/20250621/bpla-858764001.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, телеканал, журналист, ранение