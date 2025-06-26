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Россия и Монголия обсудили сотрудничество в электроэнергетике и нефтегазе
Россия и Монголия обсудили сотрудничество в электроэнергетике и нефтегазе - 26.06.2025, ПРАЙМ
Россия и Монголия обсудили сотрудничество в электроэнергетике и нефтегазе
Министры энергетики РФ и Монголии обсудили вопросы сотрудничества в электроэнергетике и нефтегазовой сфере, а также рассмотрели вопросы кибербезопасности... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T14:02+0300
2025-06-26T14:02+0300
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энергетика
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Министры энергетики РФ и Монголии обсудили вопросы сотрудничества в электроэнергетике и нефтегазовой сфере, а также рассмотрели вопросы кибербезопасности объектов критической инфраструктуры ТЭК, сообщило Минэнерго РФ. Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев и министр энергетики Монголии Баттогтох Чойжилсурэн в четверг провели переговоры в Китае на полях пятого заседания министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. "Министры рассмотрели сотрудничество в электроэнергетике и нефтегазовой сфере. Также обсуждалось взаимодействие в области обеспечения технологического суверенитета, в том числе по вопросам кибербезопасности объектов критической инфраструктуры ТЭК", - говорится в сообщении. Цивилев также отметил, что Россия готова предложить Монголии цифровые решения в области ТЭК.
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россия, монголия, сергей цивилев, нефть, электричество, газ, сотрудничество
Энергетика, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Сергей Цивилев, Нефть, электричество, Газ, сотрудничество
Россия и Монголия обсудили сотрудничество в электроэнергетике и нефтегазе
Минэнерго России и Монголии обсудили сотрудничество в электроэнергетике и нефтегазе
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Министры энергетики РФ и Монголии обсудили вопросы сотрудничества в электроэнергетике и нефтегазовой сфере, а также рассмотрели вопросы кибербезопасности объектов критической инфраструктуры ТЭК, сообщило Минэнерго РФ.
Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев и министр энергетики Монголии Баттогтох Чойжилсурэн в четверг провели переговоры в Китае на полях пятого заседания министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
"Министры рассмотрели сотрудничество в электроэнергетике и нефтегазовой сфере. Также обсуждалось взаимодействие в области обеспечения технологического суверенитета, в том числе по вопросам кибербезопасности объектов критической инфраструктуры ТЭК", - говорится в сообщении.
Цивилев также отметил, что Россия готова предложить Монголии цифровые решения в области ТЭК.
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