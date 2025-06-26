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В МИД РФ прокомментировали удар ВСУ по китайским журналистам

В МИД РФ прокомментировали удар ВСУ по китайским журналистам - 26.06.2025, ПРАЙМ

В МИД РФ прокомментировали удар ВСУ по китайским журналистам

Целенаправленный удар ВСУ по группе китайского канала в Курской области говорит о намерении Киева де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые хотят... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T20:53+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Целенаправленный удар ВСУ по группе китайского канала в Курской области говорит о намерении Киева де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые хотят доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО, это является террористическим нападением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что у корреспондента черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области. "В результате этого террористического нападения получил ранения журналист телекомпании. При этом он был одет в бронежилет с надписью PRESS. Сейчас корреспондент находится в больнице Курска, где ему оказывают помощь. Целенаправленный удар именно по съемочной группе китайского телеканала свидетельствует о намерении киевского режима заставить замолчать и де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые стремятся доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она добавила, что "профильные международные структуры, гендиректор ЮНЕСКО, верховный комиссар ООН по правам человека, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ обязаны оперативно отреагировать и дать надлежащую оценку террористическим действиям укробандеровцев". "Желаем китайскому корреспонденту скорейшего выздоровления!" - подчеркнула Захарова.

https://1prime.ru/20250626/ranenie-858941343.html

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мид рф, всу, удар, журналисты, китай