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В МИД РФ прокомментировали удар ВСУ по китайским журналистам
В МИД РФ прокомментировали удар ВСУ по китайским журналистам - 26.06.2025, ПРАЙМ
В МИД РФ прокомментировали удар ВСУ по китайским журналистам
Целенаправленный удар ВСУ по группе китайского канала в Курской области говорит о намерении Киева де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые хотят... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T20:53+0300
2025-06-26T20:53+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Целенаправленный удар ВСУ по группе китайского канала в Курской области говорит о намерении Киева де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые хотят доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО, это является террористическим нападением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что у корреспондента черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области. "В результате этого террористического нападения получил ранения журналист телекомпании. При этом он был одет в бронежилет с надписью PRESS. Сейчас корреспондент находится в больнице Курска, где ему оказывают помощь. Целенаправленный удар именно по съемочной группе китайского телеканала свидетельствует о намерении киевского режима заставить замолчать и де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые стремятся доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она добавила, что "профильные международные структуры, гендиректор ЮНЕСКО, верховный комиссар ООН по правам человека, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ обязаны оперативно отреагировать и дать надлежащую оценку террористическим действиям укробандеровцев". "Желаем китайскому корреспонденту скорейшего выздоровления!" - подчеркнула Захарова.
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Спецоперация на Украине, МИД РФ, ВСУ, удар, журналисты, КИТАЙ
В МИД РФ прокомментировали удар ВСУ по китайским журналистам
МИД РФ: удар ВСУ по китайским журналистам является террористическим нападением
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Целенаправленный удар ВСУ по группе китайского канала в Курской области говорит о намерении Киева де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые хотят доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО, это является террористическим нападением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что у корреспондента черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области.
"В результате этого террористического нападения получил ранения журналист телекомпании. При этом он был одет в бронежилет с надписью PRESS. Сейчас корреспондент находится в больнице Курска, где ему оказывают помощь. Целенаправленный удар именно по съемочной группе китайского телеканала свидетельствует о намерении киевского режима заставить замолчать и де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые стремятся доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что "профильные международные структуры, гендиректор ЮНЕСКО, верховный комиссар ООН по правам человека, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ обязаны оперативно отреагировать и дать надлежащую оценку террористическим действиям укробандеровцев".
"Желаем китайскому корреспонденту скорейшего выздоровления!" - подчеркнула Захарова.
Работник китайского телеканала получил ранение при атаке БПЛА, передают СМИ