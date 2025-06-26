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"Уже рушится": в Британии раскрыли, когда киевский режим ждет полный крах - 26.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250626/ukraina-858914124.html
"Уже рушится": в Британии раскрыли, когда киевский режим ждет полный крах
"Уже рушится": в Британии раскрыли, когда киевский режим ждет полный крах - 26.06.2025, ПРАЙМ
"Уже рушится": в Британии раскрыли, когда киевский режим ждет полный крах
Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran прокомментировал недавние сводки Минобороны России и заявил о грозящей киевскому | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T08:15+0300
2025-06-26T08:15+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran прокомментировал недавние сводки Минобороны России и заявил о грозящей киевскому режиму катастрофе в случае продолжения российского наступления в Днепропетровской области и достижения реки Днепр.Аналитик отметил нарастающий кризис на этом направлении и указал на катастрофические последствия для Украины в случае достижения российскими войсками Днепра.Меркурис также указал на отсутствие у украинцев сильной обороны и численного превосходства в приграничных районах Днепропетровской области."Украина уже рушится в Донбассе, &lt;…&gt; и мы видим, что русские продвигаются все быстрее и быстрее с каждым днем", — рассказал аналитик, указав также на истощение украинских запасов ПВО и серьезные проблемы с личным составом.11 июня Минобороны России сообщило о выходе двух группировок войск к западной границе ДНР и наступлении в Днепропетровской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти действия частью создания буферной зоны.
https://1prime.ru/20250625/ukraina-858902474.html
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украина, россия, всу, вс рф, донбасс
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ВСУ, ВС РФ, ДОНБАСС
08:15 26.06.2025
 
"Уже рушится": в Британии раскрыли, когда киевский режим ждет полный крах

Меркурис: киевский режим ждет полная катастрофа, если российские войска выйдут к Днепру

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran прокомментировал недавние сводки Минобороны России и заявил о грозящей киевскому режиму катастрофе в случае продолжения российского наступления в Днепропетровской области и достижения реки Днепр.
Аналитик отметил нарастающий кризис на этом направлении и указал на катастрофические последствия для Украины в случае достижения российскими войсками Днепра.
Меркурис также указал на отсутствие у украинцев сильной обороны и численного превосходства в приграничных районах Днепропетровской области.
"Украина уже рушится в Донбассе, <…> и мы видим, что русские продвигаются все быстрее и быстрее с каждым днем", — рассказал аналитик, указав также на истощение украинских запасов ПВО и серьезные проблемы с личным составом.
11 июня Минобороны России сообщило о выходе двух группировок войск к западной границе ДНР и наступлении в Днепропетровской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти действия частью создания буферной зоны.
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