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Лукашенко лично встретил Путина на площадке форума ЕАЭС в Минске
Лукашенко лично встретил Путина на площадке форума ЕАЭС в Минске - 26.06.2025, ПРАЙМ
Лукашенко лично встретил Путина на площадке форума ЕАЭС в Минске
Президент России Владимир Путин приехал на площадку Евразийского экономического форума в выставочный центр BELEXPO в Минске, где его встретил лидер Белоруссии... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T18:38+0300
2025-06-26T18:38+0300
2025-06-26T18:38+0300
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МИНСК, 26 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приехал на площадку Евразийского экономического форума в выставочный центр BELEXPO в Минске, где его встретил лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Путин ранее в четверг прилетел в Минск с двухдневным визитом. Президент РФ в эти дни примет участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как ожидается, лидеры ЕАЭС в четверг выступят на пленарном заседании Евразийского экономического форума, который проходит в Минском международном выставочном центре BELEXPO (ММВЦ). В торжественной обстановке Лукашенко поприветствовал и других гостей мероприятия, в частности президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Киргизии Садыра Жапарова и президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, а также премьера Мьянмы Мин Аун Хлайна. В Минск на мероприятия ЕАЭС также прибыл представитель Никарагуа - спецпредставитель президента республики по взаимодействию с РФ, советник по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортега Мурильо. Лукашенко тепло поприветствовал гостя из Латинской Америки, обменявшись с ним крепким рукопожатием. ММВЦ открылся в мае 2025 года. Общая площадь здания - 37 тысяч квадратных метров. Открытая выставочная площадь при этом составляет более 22 тысяч квадратных метров, а закрытая - почти 15 тысяч - это два бесколонных зала с возможностью трансформации на 5 изолированных залов с независимой системой инженерии.
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александр лукашенко, владимир путин, еаэс, минск
Политика, Александр Лукашенко, Владимир Путин, ЕАЭС, МИНСК
Лукашенко лично встретил Путина на площадке форума ЕАЭС в Минске
Лукашенко лично встретил Путина на площадке форума ЕАЭС в Минске
МИНСК, 26 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приехал на площадку Евразийского экономического форума в выставочный центр BELEXPO в Минске, где его встретил лидер Белоруссии Александр Лукашенко.
Путин ранее в четверг прилетел в Минск с двухдневным визитом. Президент РФ в эти дни примет участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Как ожидается, лидеры ЕАЭС в четверг выступят на пленарном заседании Евразийского экономического форума, который проходит в Минском международном выставочном центре BELEXPO (ММВЦ).
В торжественной обстановке Лукашенко поприветствовал и других гостей мероприятия, в частности президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Киргизии Садыра Жапарова и президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, а также премьера Мьянмы Мин Аун Хлайна.
В Минск на мероприятия ЕАЭС также прибыл представитель Никарагуа - спецпредставитель президента республики по взаимодействию с РФ, советник по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортега Мурильо. Лукашенко тепло поприветствовал гостя из Латинской Америки, обменявшись с ним крепким рукопожатием.
ММВЦ открылся в мае 2025 года. Общая площадь здания - 37 тысяч квадратных метров. Открытая выставочная площадь при этом составляет более 22 тысяч квадратных метров, а закрытая - почти 15 тысяч - это два бесколонных зала с возможностью трансформации на 5 изолированных залов с независимой системой инженерии.
Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС и Евразийский экономический форум