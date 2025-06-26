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Раненный дроном ВСУ китайский журналист рассказал о самочувствии - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Раненный дроном ВСУ китайский журналист рассказал о самочувствии
Раненный дроном ВСУ китайский журналист рассказал о самочувствии - 26.06.2025, ПРАЙМ
Раненный дроном ВСУ китайский журналист рассказал о самочувствии
Раненый дроном ВСУ корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан рассказал РИА Новости, что чувствует себя хорошо, ему оказали всю необходимую... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T20:58+0300
2025-06-26T20:58+0300
спецоперация на украине
журналист
китай
ранение
всу
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КУРСК, 26 июн - ПРАЙМ. Раненый дроном ВСУ корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан рассказал РИА Новости, что чувствует себя хорошо, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке украинского БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора региона сообщал, что у корреспондента черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области. "Нормально, все хорошо. Перевязки сделали, помощь оказали", - сообщил собеседник агентства.
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журналист, китай, ранение, всу
Спецоперация на Украине, журналист, КИТАЙ, ранение, ВСУ
20:58 26.06.2025
 
Раненный дроном ВСУ китайский журналист рассказал о самочувствии

Китайский журналист, раненный дроном ВСУ под Курском о самочувствии

© РИА Новости . Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Пресс-служба врио губернатора Курской области
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КУРСК, 26 июн - ПРАЙМ. Раненый дроном ВСУ корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан рассказал РИА Новости, что чувствует себя хорошо, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке украинского БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора региона сообщал, что у корреспондента черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области.
"Нормально, все хорошо. Перевязки сделали, помощь оказали", - сообщил собеседник агентства.
Машина скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
Работник китайского телеканала получил ранение при атаке БПЛА, передают СМИ
18:27
 
Спецоперация на УкраинежурналистКИТАЙранениеВСУ
 
 
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