https://1prime.ru/20250626/zhurnalist-858944954.html

Раненный дроном ВСУ китайский журналист рассказал о самочувствии

Раненный дроном ВСУ китайский журналист рассказал о самочувствии - 26.06.2025, ПРАЙМ

Раненный дроном ВСУ китайский журналист рассказал о самочувствии

Раненый дроном ВСУ корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан рассказал РИА Новости, что чувствует себя хорошо, ему оказали всю необходимую... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T20:58+0300

2025-06-26T20:58+0300

2025-06-26T20:58+0300

спецоперация на украине

журналист

китай

ранение

всу

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КУРСК, 26 июн - ПРАЙМ. Раненый дроном ВСУ корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан рассказал РИА Новости, что чувствует себя хорошо, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке украинского БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора региона сообщал, что у корреспондента черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области. "Нормально, все хорошо. Перевязки сделали, помощь оказали", - сообщил собеседник агентства.

https://1prime.ru/20250626/ranenie-858941343.html

китай

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журналист, китай, ранение, всу