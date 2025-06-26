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Раненный дроном ВСУ китайский журналист рассказал о самочувствии
Раненный дроном ВСУ китайский журналист рассказал о самочувствии - 26.06.2025, ПРАЙМ
Раненный дроном ВСУ китайский журналист рассказал о самочувствии
Раненый дроном ВСУ корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан рассказал РИА Новости, что чувствует себя хорошо, ему оказали всю необходимую... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T20:58+0300
2025-06-26T20:58+0300
2025-06-26T20:58+0300
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КУРСК, 26 июн - ПРАЙМ. Раненый дроном ВСУ корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан рассказал РИА Новости, что чувствует себя хорошо, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке украинского БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора региона сообщал, что у корреспондента черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области. "Нормально, все хорошо. Перевязки сделали, помощь оказали", - сообщил собеседник агентства.
https://1prime.ru/20250626/ranenie-858941343.html
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Спецоперация на Украине, журналист, КИТАЙ, ранение, ВСУ
Раненный дроном ВСУ китайский журналист рассказал о самочувствии
Китайский журналист, раненный дроном ВСУ под Курском о самочувствии
КУРСК, 26 июн - ПРАЙМ. Раненый дроном ВСУ корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан рассказал РИА Новости, что чувствует себя хорошо, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке украинского БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора региона сообщал, что у корреспондента черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области.
"Нормально, все хорошо. Перевязки сделали, помощь оказали", - сообщил собеседник агентства.
Работник китайского телеканала получил ранение при атаке БПЛА, передают СМИ