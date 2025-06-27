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Россияне стали чаще приобретать китайские автомобили - 27.06.2025, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще приобретать китайские автомобили
Россияне стали чаще приобретать китайские автомобили - 27.06.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще приобретать китайские автомобили
Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению на китайские автомобили с пробегом, представленные во II квартале 2025 года в Селекте – сервисе для... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T15:32+0300
2025-06-27T15:32+0300
эксклюзив
авто
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению на китайские автомобили с пробегом, представленные во II квартале 2025 года в Селекте – сервисе для покупки автомобилей у проверенных дилеров, а также интерес пользователей платформы к ним. Оказалось, что и продавцы, и покупатели стали больше доверять китайским авто: предложение на них в Селекте выросло на 38,6% по сравнению с IV кварталом 2024 года, а интерес – на 92,4%.По данным Авито Авто, в апреле-июне 2025 года на долю машин из Поднебесной пришлось 15,1% от всех объявлений в сервисе Селект и 13,1% – среди машин с пробегом. В IV квартале прошлого года эти показатели были заметно меньше: 13,1% и 9% соответственно.Больше всего внимания пользователей привлекли автомобили марок HAVAL и Chery (по 17%), Geely (16,2%), Changan (8,5%) и EXEED (6,1%). В пятерку наиболее популярных моделей китайских брендов вошли HAVAL Jolion (5,6%), Geely Monjaro (4,1%) и Coolray (3,6%), Chery Tiggo 7 Pro (3,5%) и HAVAL F7 (3,2%).Наиболее заметно по сравнению с IV кварталом 2024 года выросло внимание к представителям марки JAECOO – в 5,2 раза. Среди моделей лучшая динамика роста популярности зафиксирована за Chery Tiggo 4 Pro (в 4,1 раза).По числу объявлений сейчас в Селекте лидируют марки Chery (20,3%), Geely (17,9%), HAVAL (16,9%), Changan (7,7%) и EXEED (6%). Пятерка моделей, которые чаще всего встречаются в продаже, выглядит так: HAVAL Jolion (5,3%), Geely Coolray (5%), Geely Monjaro (3,8%), Chery Tiggo 7 Pro (3,7%) и Chery Tiggo 7 Pro Max (3,3%).Эдуард Ефремов, руководитель сервиса Селект в Авито Авто, считает, что интерес к китайским автомобилям, представленным на платформе, растет пока быстрее, чем число предложений. В некоторой степени это связано с тем, что машины из КНР уже получили "кредит доверия" продавцов и потребителей на вторичном рынке: в Селекте они попали в топ-20 марок и топ-30 самых популярных моделей. Также интерес к "китайцам" во многом обусловлен расширением ассортимента моделей, что позволяет подобрать автомобиль, оптимально подходящий требования покупателя. В сервисе Селект это сделать еще проще, так как там предлагаются машины от проверенных продавцов, что повышает успешность, прозрачность и безопасность сделки.
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эксклюзив, авто
Эксклюзив, Авто
15:32 27.06.2025
 
Россияне стали чаще приобретать китайские автомобили

Авито Авто: интерес к китайским авто в Селекте вырос почти в два раза

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению на китайские автомобили с пробегом, представленные во II квартале 2025 года в Селекте – сервисе для покупки автомобилей у проверенных дилеров, а также интерес пользователей платформы к ним. Оказалось, что и продавцы, и покупатели стали больше доверять китайским авто: предложение на них в Селекте выросло на 38,6% по сравнению с IV кварталом 2024 года, а интерес – на 92,4%.
По данным Авито Авто, в апреле-июне 2025 года на долю машин из Поднебесной пришлось 15,1% от всех объявлений в сервисе Селект и 13,1% – среди машин с пробегом. В IV квартале прошлого года эти показатели были заметно меньше: 13,1% и 9% соответственно.
Больше всего внимания пользователей привлекли автомобили марок HAVAL и Chery (по 17%), Geely (16,2%), Changan (8,5%) и EXEED (6,1%). В пятерку наиболее популярных моделей китайских брендов вошли HAVAL Jolion (5,6%), Geely Monjaro (4,1%) и Coolray (3,6%), Chery Tiggo 7 Pro (3,5%) и HAVAL F7 (3,2%).
Наиболее заметно по сравнению с IV кварталом 2024 года выросло внимание к представителям марки JAECOO – в 5,2 раза. Среди моделей лучшая динамика роста популярности зафиксирована за Chery Tiggo 4 Pro (в 4,1 раза).
По числу объявлений сейчас в Селекте лидируют марки Chery (20,3%), Geely (17,9%), HAVAL (16,9%), Changan (7,7%) и EXEED (6%). Пятерка моделей, которые чаще всего встречаются в продаже, выглядит так: HAVAL Jolion (5,3%), Geely Coolray (5%), Geely Monjaro (3,8%), Chery Tiggo 7 Pro (3,7%) и Chery Tiggo 7 Pro Max (3,3%).
Эдуард Ефремов, руководитель сервиса Селект в Авито Авто, считает, что интерес к китайским автомобилям, представленным на платформе, растет пока быстрее, чем число предложений. В некоторой степени это связано с тем, что машины из КНР уже получили "кредит доверия" продавцов и потребителей на вторичном рынке: в Селекте они попали в топ-20 марок и топ-30 самых популярных моделей. Также интерес к "китайцам" во многом обусловлен расширением ассортимента моделей, что позволяет подобрать автомобиль, оптимально подходящий требования покупателя. В сервисе Селект это сделать еще проще, так как там предлагаются машины от проверенных продавцов, что повышает успешность, прозрачность и безопасность сделки.
Топ-10 китайских авто с пробегом, по доле интереса пользователей сервиса

Марка

Модель

Доля в интересе

Средняя цена, руб.

HAVAL

Jolion

5,6%

1 740 000

Geely

Monjaro

4,1%

3 398 000

Geely

Coolray

3,6%

1 770 000

Chery

Tiggo 7 Pro

3,5%

1 570 000

HAVAL

F7

3,2%

1 750 000

HAVAL

F7x

2,9%

1 860 000

Geely

Atlas

2,6%

1 575 000

Chery

Tiggo 7 Pro Max

2,3%

1 935 000

OMODA

C5

2,2%

1 779 000

EXEED

TXL

2,1%

2 270 000

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