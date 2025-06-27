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Банк Мексики снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов
Банк Мексики снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - 27.06.2025, ПРАЙМ
Банк Мексики снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов
Центральный банк Мексики с 27 июня снизил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 8,00% годовых, говорится в заявлении регулятора. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T02:21+0300
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МЕХИКО, 27 июн - ПРАЙМ. Центральный банк Мексики с 27 июня снизил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 8,00% годовых, говорится в заявлении регулятора.
"Совет управляющих Банка Мексики большинством голосов принял решение снизить целевой уровень однодневной межбанковской процентной ставки на 50 базисных пунктов - до 8,00%", - сказано в тексте сообщения о монетарной политике на сайте ЦБ.
В Центробанке пояснили, что решение обусловлено сохраняющейся слабостью экономической активности, ростом неопределенности в связи с глобальными торговыми конфликтами, а также необходимостью адаптировать денежно-кредитную политику к текущим условиям.
Прогноз по инфляции на 2025 год был скорректирован в сторону повышения до 3,6-3,7% по итогам четвертого квартала. В первой половине июня общий уровень инфляции в Мексике достиг 4,51% по сравнению с 3,93% в апреле. Базовая инфляция также увеличилась - до 4,2%.
Банк Мексики подчеркнул, что долгосрочные инфляционные ожидания остаются выше целевого уровня в 3%, и предупредил, что "баланс рисков по инфляции сохраняет склонность к ее повышению", несмотря на менее выраженную напряжённость по сравнению с 2021–2024 годами.
Среди рисков в ЦБ отмечают возможные колебания курса песо, геополитические конфликты, изменение торговых условий и влияние климатических факторов. Регулятор также сообщил, что внимательно следит за возможными последствиями экономической политики новой администрации США.
Ранее в 2025 году ЦБ Мексики уже трижды снижал ставку - в феврале, мае и июне. Несмотря на смягчение монетарной политики, в Банке Мексики подчеркнули, что готовы к дальнейшим шагам, если это потребуется для возвращения инфляции к целевому уровню.
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Финансы, Банки, Экономика, МЕКСИКА, США, центральные банки, Центральный банк, Банк Мексики
Банк Мексики снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов
ЦБ Мексики с 27 июня снизил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов
МЕХИКО, 27 июн - ПРАЙМ. Центральный банк Мексики с 27 июня снизил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 8,00% годовых, говорится в заявлении регулятора.
"Совет управляющих Банка Мексики большинством голосов принял решение снизить целевой уровень однодневной межбанковской процентной ставки на 50 базисных пунктов - до 8,00%", - сказано в тексте сообщения о монетарной политике на сайте ЦБ.
В Центробанке пояснили, что решение обусловлено сохраняющейся слабостью экономической активности, ростом неопределенности в связи с глобальными торговыми конфликтами, а также необходимостью адаптировать денежно-кредитную политику к текущим условиям.
Прогноз по инфляции на 2025 год был скорректирован в сторону повышения до 3,6-3,7% по итогам четвертого квартала. В первой половине июня общий уровень инфляции в Мексике достиг 4,51% по сравнению с 3,93% в апреле. Базовая инфляция также увеличилась - до 4,2%.
Банк Мексики подчеркнул, что долгосрочные инфляционные ожидания остаются выше целевого уровня в 3%, и предупредил, что "баланс рисков по инфляции сохраняет склонность к ее повышению", несмотря на менее выраженную напряжённость по сравнению с 2021–2024 годами.
Среди рисков в ЦБ отмечают возможные колебания курса песо, геополитические конфликты, изменение торговых условий и влияние климатических факторов. Регулятор также сообщил, что внимательно следит за возможными последствиями экономической политики новой администрации США.
Ранее в 2025 году ЦБ Мексики уже трижды снижал ставку - в феврале, мае и июне. Несмотря на смягчение монетарной политики, в Банке Мексики подчеркнули, что готовы к дальнейшим шагам, если это потребуется для возвращения инфляции к целевому уровню.