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Экс-сотрудников Байдена вызвали в Конгресс США для дачи показаний

Экс-сотрудников Байдена вызвали в Конгресс США для дачи показаний - 27.06.2025, ПРАЙМ

Экс-сотрудников Байдена вызвали в Конгресс США для дачи показаний

Комитет по надзору палаты представителей конгресса США вызвал четырех экс-сотрудников администрации бывшего президента США Джо Байдена для дачи показаний в... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T23:28+0300

2025-06-27T23:28+0300

2025-06-27T23:29+0300

политика

джо байден

сотрудники

показания

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 27 июн - ПРАЙМ. Комитет по надзору палаты представителей конгресса США вызвал четырех экс-сотрудников администрации бывшего президента США Джо Байдена для дачи показаний в рамках расследования возможной "узурпации власти" в стране, следует из направленных им в пятницу письменных запросов. Письма комитета адресованы бывшему главе аппарата Белого дома Джеффри Зиентсу, бывшему пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер, ее заместителю Эндрю Бейтсу, а также Иану Сэмсу, занимавшему пост специального помощника президента при Байдене. "Комитет по надзору и правительственной реформе проводит расследование роли бывших высокопоставленных чиновников Белого дома в возможной узурпации власти бывшего президента Джо Байдена и последствий намерения персонала Белого дома скрыть его быстро ухудшающиеся умственные и физические способности", - говорится в письмах-обращениях. В документах говорится, что комитет намерен выяснить, кто в бывшей администрации принимал ключевые решения и исполнял полномочия исполнительной власти без согласия главы государства. "Комитет считает, что у вас есть информация, имеющая решающее значение для данного расследования, и запрашивает вашего появления для интервью", - указано в письмах. Для каждого из экс-чиновников определены отдельные даты явки в конгресс, начиная с 11 августа по 3 сентября 2025 года. Ранее в свет вышла книга "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие и катастрофическое решение баллотироваться еще раз" журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона. Авторы книги утверждают, ссылаясь на чиновников бывшей администрации, что Байден к 2024 году утратил способность исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета. При этом и без "расследования" журналистов продемократических СМИ проблемы Байдена были очевидны с самого начала его срока: не отработав на посту и трех месяцев, он упал, поднимаясь по трапу самолета, затем были падения на сцене, с велосипеда, оговорки и забывчивость. Отрицать умственный упадок президента США стало совсем сложно после его неудачного выступления на дебатах с нынешним американским лидером Дональдом Трампом в конце июня 2024 года. В объективы телекамер попал момент, когда Джилл Байден помогала супругу спуститься с невысокой лестницы в студии. Тогдашний президент списывал неудачу на усталость, позже - на болезнь. Трамп уверяет, что первая леди не только водила мужа за руку, но и являлась реальным руководителем государства, наравне с устройством для автоматической подписи документов, которым от имени, но без ведома Байдена пользовался неизвестно кто.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

джо байден, сотрудники, показания, конгресс сша